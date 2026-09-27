Indonesia eleva a 64 los muertos en el naufragio de un ferry, con 71 personas aún desaparecidas

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En esta imagen publicada por la Agencia Nacional Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), rescatistas cargan el cuerpo de una víctima del naufragio de un ferry este mes, a su llegada a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, Indonesia, el domingo 27 de septiembre de 2026. (BASARNAS via AP) AP

El director de Operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Yudhi Bramantyo, informó que se ha ampliado por siete días una operación de búsqueda de 71 personas que siguen desaparecidas, todas presuntamente muertas.

El Virgo Transport 8 llevaba a 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto con su operador tras salir de Surabaya con destino a la isla de Borneo. Sólo 108 personas han sido rescatadas.

Los equipos de rescate recuperaron cuatro cuerpos del interior de la embarcación sumergida el viernes, mientras que otros siete fueron hallados a lo largo de las costas cercanas, señaló Bramantyo. La operación se evaluará cada tres días para decidir si debe continuar. Según la normativa indonesia, las operaciones de búsqueda y rescate suelen durar siete días, pero pueden ampliarse si las autoridades creen que aún podrían encontrarse más víctimas.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de transporte común.

Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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