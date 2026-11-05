Indiana realiza la primera de las 3 ejecuciones programadas para un mismo día en EEUU

La abogada Kacey Keeton habla en un acto el 2 de noviembre de 2026 en el Capitolio de Alabama, en Montgomery, Alabama, contra la ejecución de Michael Taylor. (AP Foto/Kim Chandler) Foto tomada con un smartphone. AP

Jeffrey Weisheit fue condenado por provocar un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de 8 y 5 años, en una vivienda de Evansville en 2010. Los asesinatos estaban aparentemente relacionados con el deterioro de la relación de la pareja.

Weisheit fue ejecutado en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City, según Noelle Russell, jefa de comunicación del Departamento de Prisiones de Indiana. Fue declarado muerto a las 0:45 de la madrugada y no tuvo últimas palabras, indicó.

La última comida de Weisheit fueron costillas a la barbacoa, de acuerdo con Russell. Indiana prohíbe la presencia de medios de comunicación como testigo.

Florida y Alabama también tenían previsto llevar a cabo ejecuciones en la segunda vez que ocurre este año. La pena de muerte enfrentó un renovado escrutinio tras la fallida ejecución en Tennessee de Christa Pike, aunque los tribunales han rechazado los intentos de detener otras ejecuciones desde que ella sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital el mes pasado.

Será la 19ª ejecución de Florida este año bajo el gobernador republicano Ron DeSantis —igualando el récord establecido por el estado en 2025—, pero la primera en Indiana, donde la pena de muerte no es tan común.

Los abogados querían que el gobernador republicano, Mike Braun, permitiera que Weisheit, de 50 años, se sometiera a escáneres cerebrales para reforzar su argumento de que tiene antecedentes de lesiones en la cabeza y problemas de salud mental. Braun se negó y rechazó también una solicitud para conmutar la condena a cadena perpetua.

La última objeción de Weisheit se centró en el uso por parte del estado de fármacos letales comprados a una farmacia que enfrenta una audiencia disciplinaria la próxima semana ante la Junta de Farmacia de Indiana. El Departamento de Prisiones de Indiana afirmó que confía “en nuestra capacidad de llevar a cabo” la ejecución “de manera humana”.

Florida, a punto de igualar el récord de ejecuciones del año pasado

En Florida, Jesse Guardado confesó y se declaró rápidamente culpable de apuñalar mortalmente a una mujer de 75 años dentro de su casa en el condado de Walton en 2004, antes de robar su joyero, 80 dólares y otros objetos de valor para sostener su adicción a las drogas. Ella lo había ayudado a conseguir trabajo y vivienda.

Un tribunal federal de apelaciones dijo en 2024 que Guardado, que ahora tiene 64 años, había tenido un juicio “pleno y justo” durante la fase de pena de muerte de su caso.

Florida ha llevado a cabo más de la mitad de las 32 ejecuciones realizadas en todo el país en lo que va de año. DeSantis, que dejará el cargo en enero, ha dicho que su objetivo es hacer justicia a las familias que han esperado décadas para que se cumplan esas sentencias.

Hombre de Alabama, condenado por asesinatos cuando tenía 19

Michael Taylor, de 54 años, enfrenta la ejecución en Alabama, 35 años después de golpear mortalmente a una pareja de ancianos con una barra metálica durante un robo en su casa de Gadsden. La policía arrestó a Taylor, de 19 años, con el Cadillac de las víctimas, a una hora de distancia en Birmingham. La ejecución sería la tercera del estado este año.

Opositores a la pena de muerte habían instado a la gobernadora, Kay Ivey, a reducir la condena de Taylor a cadena perpetua, señalando su edad e inmadurez en el momento de los asesinatos. La mandataria republicana se negó.

“Si el estado mata a Michael, no es al joven de 19 años que cometió el peor error de su vida a quien mata. Sino al hombre maduro, respetado y temeroso de Dios que hoy está sentado en esa celda”, manifestó Esther Brown, de Project Hope to Abolish the Death Penalty.

El estado planea ejecutar a Taylor mediante inyección letal después de que un juez declarara inconstitucional un método con gas nitrógeno. Sus abogados objetaron el cambio de última hora, ya que él había elegido el gas nitrógeno como método hace varios años, pero un juez falló en contra de Taylor.

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Fischer informó desde Fort Lauderdale, Florida, y Chandler desde Montgomery, Alabama. El periodista de The Associated Press Ed White en Detroit contribiyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP