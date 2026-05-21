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India y Unión Africana posponen cumbre por brote de ébola en República Democrática de Congo

BUNIA, República Democrática de Congo (AP) — India y la Unión Africana han pospuesto la Cumbre del Foro India-África, prevista para la próxima semana en Nueva Delhi, debido a la “evolución de la situación sanitaria en partes de África”.

Una mujer llora mientras trabajadores de Cruz Roja cargan con el ataúd de una persona muerta por ébola en un centro de salud en Rwampara, República Democrática del Congo, el 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa)
Una mujer llora mientras trabajadores de Cruz Roja cargan con el ataúd de una persona muerta por ébola en un centro de salud en Rwampara, República Democrática del Congo, el 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

El anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de India se produjo el jueves, mientras las autoridades sanitarias enfrontan un brote del virus del ébola en República Democrática del Congo.

La decisión se tomó debido a “la importancia de garantizar la plena participación e implicación de los líderes y actores africanos, y teniendo en cuenta la situación emergente de salud pública en el continente”, señaló el comunicado conjunto.

India reafirmó su solidaridad con África y afirmó que estaba lista para contribuir a los esfuerzos liderados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África para abordar la crisis sanitaria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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