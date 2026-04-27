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India y Nueva Zelanda firman acuerdo de libre comercio para estrechar lazos económicos

NUEVA DELHI (AP) — India y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo de libre comercio el lunes para profundizar los lazos económicos y ampliar el acceso a los mercados, mientras ambos países afrontan la reciente turbulencia en el comercio mundial.

El ministro de Comercio de la India Piyush Goyal escucha mientras el ministro de Comercio de Nueva Zelanda Todd McClay habla, en Nueva Delhi, el 27 de abril del 2026. (AP foto/Manish Swarup)
El ministro de Comercio de la India Piyush Goyal escucha mientras el ministro de Comercio de Nueva Zelanda Todd McClay habla, en Nueva Delhi, el 27 de abril del 2026. (AP foto/Manish Swarup) AP

El acuerdo llega mientras Nueva Delhi avanza para diversificar los mercados de exportación y compensar el impacto de los fuertes aranceles impuestos por Estados Unidos y la inestabilidad en las rutas marítimas y energéticas debido a la guerra con Irán. Para Nueva Zelanda, el acuerdo forma parte de un impulso más amplio para reducir la dependencia de China, su mayor socio comercial.

El acuerdo fue firmado en Nueva Delhi por el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, y el ministro neozelandés de Comercio e Inversión, Todd McClay, de visita en el país.

Negociado durante nueve meses y acordado en diciembre, el pacto reducirá o eliminará aranceles sobre el 95% de las exportaciones de Nueva Zelanda a India, al tiempo que dejará libre de aranceles a todas las exportaciones indias a Nueva Zelanda. Wellington también se comprometió a invertir 20.000 millones de dólares en India durante los próximos 15 años.

McClay manifestó que el acuerdo marca una oportunidad “única en una generación” para profundizar los lazos económicos en un momento de crecientes tensiones e incertidumbre en el comercio global. India es el 12º mayor mercado de exportación de Nueva Zelanda, con un comercio bilateral valorado en 2.150 millones de dólares en el año hasta junio de 2025, según datos oficiales.

“Este acuerdo también se está concluyendo en un momento de mayor incertidumbre global y regional. En este contexto, las alianzas sólidas y confiables importan más que nunca”, declaró McClay.

Goyal calificó el acuerdo como un “hito definitorio” y señaló que India y Nueva Zelanda se habían “elegido mutuamente” en un momento “en que la economía mundial está siendo reconfigurada”. Indicó que el acuerdo ofrece acceso a mercados en distintos sectores y crea marcos para la inversión y la cooperación regulatoria.

Entre los sectores indios que bajo el acuerdo verán ampliado su acceso a los mercados figuran los textiles y la confección, los bienes de ingeniería, el cuero y el calzado, y los productos marinos. Es probable que Nueva Zelanda registre un aumento de exportaciones en horticultura, madera, carbón, lana y carne.

India ha excluido los lácteos y ciertos productos agrícolas del acuerdo para proteger a su sector agrícola.

Los exportadores indios han estado bajo presión por los aranceles estadounidenses desde agosto del año pasado, en particular en sectores dependientes de mano de obra como textiles, componentes automotrices y metales, mientras Nueva Delhi continúa negociaciones con Washington sobre un acuerdo bilateral separado.

Los acuerdos comerciales de Nueva Zelanda suelen contar con apoyo bipartidista. El acuerdo ahora requiere ratificación del Parlamento y está previsto a ser aprobado después de que el opositor Partido Laborista de Nueva Zelanda lo respaldara, pese a la resistencia del socio de coalición y partido minoritario populista New Zealand First.

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Graham-McLay reportó desde Wellington, Nueva Zelanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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