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Independiente despide a técnico Gustavo Quinteros

BUENOS AIRES (AP) — Independiente despidió a su técnico Gustavo Quinteros el jueves, un día después de la bochornosa eliminación en la Copa Argentina.

“Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”, informó el club argentino en un comunicado.

La salida de Quinteros se oficializó un día después de la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina, certamen en el que se cruzan equipos de distintas categorías del fútbol local y que le otorga al campeón un boleto a la Copa Libertadores.

Quinteros, campeón con Colo Colo de Chile y Vélez Sarsfield de Argentina, llegó a Independiente en septiembre de 2025. Dirigió un total de 32 partidos, con 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas.

El Rojo lleva 24 años sin títulos locales y su última vuelta olímpica fue en 2017 cuando conquistó la Copa Sudamericana. Pese a ello, sigue siendo el equipo con más títulos de Copa Libertadores (7), que le valieron el apodo de Rey de Copas.

El club informó que Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de las categorías menores, dirigirán el equipo de manera interina.

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