Independiente despide a técnico Gustavo Quinteros

Compartir en:









“Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”, informó el club argentino en un comunicado.

La salida de Quinteros se oficializó un día después de la derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina, certamen en el que se cruzan equipos de distintas categorías del fútbol local y que le otorga al campeón un boleto a la Copa Libertadores.

Quinteros, campeón con Colo Colo de Chile y Vélez Sarsfield de Argentina, llegó a Independiente en septiembre de 2025. Dirigió un total de 32 partidos, con 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas.

El Rojo lleva 24 años sin títulos locales y su última vuelta olímpica fue en 2017 cuando conquistó la Copa Sudamericana. Pese a ello, sigue siendo el equipo con más títulos de Copa Libertadores (7), que le valieron el apodo de Rey de Copas.

El club informó que Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de las categorías menores, dirigirán el equipo de manera interina.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP