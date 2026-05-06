Incendio en un centro comercial causa 8 muertos y 36 heridos en Irán

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El incendio comenzó el martes en el centro comercial Arghavan, en la localidad de Andisheh, en la provincia de Teherán. La causa del siniestro no estaba clara y la televisora estatal IRIB indicó que las autoridades estaban investigando lo sucedido.

Imágenes de televisión mostraron a bomberos combatiendo las llamas mientras grandes columnas de humo negro salían del edificio de varios pisos.

No había indicios de que el incendio estuviera vinculado a la guerra, en la que un frágil alto el fuego con Estados Unidos se ha mantenido durante alrededor de tres semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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