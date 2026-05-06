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Incendio en un centro comercial causa 8 muertos y 36 heridos en Irán

TEHERÁN, Irán (AP) — Un incendio en un centro comercial cerca de la capital de Irán dejó ocho muertos y 36 heridos, informó la televisión estatal el miércoles.

El incendio comenzó el martes en el centro comercial Arghavan, en la localidad de Andisheh, en la provincia de Teherán. La causa del siniestro no estaba clara y la televisora estatal IRIB indicó que las autoridades estaban investigando lo sucedido.

Imágenes de televisión mostraron a bomberos combatiendo las llamas mientras grandes columnas de humo negro salían del edificio de varios pisos.

No había indicios de que el incendio estuviera vinculado a la guerra, en la que un frágil alto el fuego con Estados Unidos se ha mantenido durante alrededor de tres semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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