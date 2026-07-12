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Incendio en pub de Bangkok deja al menos 27 muertos

BANGKOK (AP) — Un enorme incendio que envolvió un pub en Bangkok a primera hora de la mañana del lunes dejó al menos 27 muertos, informaron las autoridades.

Los rescatistas señalaron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche. Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran un gran fuego que sale por la puerta principal del pub en la zona norte de la capital tailandesa, mientras la gente intentaba huir, con una espesa columna de humo negro elevándose hacia el cielo.

El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo a los periodistas en el lugar que 27 personas murieron y que varias han sido trasladadas al hospital. Añadió que la causa del incendio aún está bajo investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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