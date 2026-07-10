Incendio forestal en el condado de Los Ángeles provoca evacuaciones en zona remota

Compartir en:









El incendio se originó alrededor de la 1 de la tarde en medio de condiciones áridas y un intenso calor en una región remota de alto desierto a unos 70 kilómetros (45 millas) al noreste de Los Ángeles, indicó el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles. Las temperaturas en la zona se dispararon hasta cerca de los 38 grados Celsius (100 Fahrenheit).

El incendio había consumido 890 hectáreas (2.200 acres) hasta la noche del viernes, informaron funcionarios del Bosque Nacional Ángeles en la red social X. De momento se desconoce cuántos edificios amenaza el incendio.

La localidad más cercana al incendio es Piñon Hills, una comunidad de unas 7.200 personas en el condado de San Bernardino. Partes del poblado se encontraban bajo una advertencia de evacuación la noche del viernes.

Una ola de calor abraza este fin de semana a gran parte de Estados Unidos debido a una cúpula de calor inusualmente fuerte y duradera, que se sumará a un riesgo ya elevado de incendios forestales en muchas regiones afectadas por la sequía de este año. Se anticipa que las temperaturas sean de 8 a 14 grados Celsius (15 a 25 grados Fahrenheit) más elevadas de lo normal en algunas zonas.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Compartir en:







