Inauguran enorme estatua de la Virgen María en pequeño pueblo de Polonia

La estatua de la Virgen María en Konotopie, Polonia, el 15 de agosto del 2026. (AP foto/Claudia Ciobanu) AP

Cientos de personas participaron en la consagración del monumento, que se eleva 55,6 metros (182 pies) sobre Konotopie, en el centro de Polonia, hogar de menos de 150 habitantes. Se dice que es la mayor estatua de la Virgen María en Europa.

Mientras helicópteros esparcían diminutas rosas rojas sobre la multitud, sacerdotes con túnicas blancas celebraban misa y el popular conjunto folclórico Mazowsze cantaba y bailaba al ritmo de música tradicional polaca.

La estatua polaca es más alta —aunque está ubicada en un lugar menos espectacular— que la del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, que mide unos 38 metros (125 pies) incluido su pedestal. Su altura incluye un pedestal de 15 metros (49 pies) con forma de corona.

También supera otro monumento religioso en Polonia, la estatua de Cristo Rey en la ciudad occidental de Swiebodzin, que fue develada en 2010 y —con el montículo sobre el que se asienta— se eleva unos 52 metros (170 pies) sobre el suelo.

Existe una estatua más alta de la Virgen María en Filipinas, que mide unos 98 metros (322 pies). Pero se cree que la nueva en Polonia es la mayor de su tipo en Europa.

Walesa, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo de la resistencia anticomunista polaca como jefe del sindicato Solidaridad, y que más tarde fue presidente de Polonia, ocupó un asiento en primera fila durante la ceremonia de inauguración.

“Este es el final de mi camino”, le dijo a la AP Walesa, de 82 años, al sugerir que las causas que ha defendido incluida la democracia y la fe católica, ahora están cumplidas. “Empecé con la Virgen María y termino con la Virgen María”.

Durante sus días en Solidaridad, Walesa lucía siempre un pin de la Virgen Negra y a menudo ha atribuido a su fe en Dios la fortaleza para luchar contra el comunismo.

La gran mayoría de los polacos se identifican como católicos y la Iglesia católica desempeñó un papel poderoso en la vida pública tras la caída del comunismo en 1989, beneficiándose del prestigio que ganó por su apoyo a la oposición anticomunista.

El país es la patria de Juan Pablo II, quien reinó como papa desde 1978 hasta su muerte en 2005. Una enorme estatua suya —aunque mucho más pequeña que la de María— fue develada hace más de una década en la ciudad de Czestochowa.

La influencia de la religión en la vida pública ha disminuido gradualmente en los últimos años, en particular entre los jóvenes y en las zonas urbanas. Sin embargo, la Iglesia católica sigue siendo influyente, especialmente en las comunidades rurales y entre las generaciones mayores.

“No puedo evitar notar el debilitamiento de la institución de la Iglesia, un alejamiento de categorías sociales específicas del catolicismo, y esto me duele”, dijo a la AP el obispo Wiesław Mering, un prelado católico polaco que asistió a la ceremonia.

“El cristianismo tiene altibajos en su historia, pero este lugar es un recordatorio de que María no renunciará a Polonia”, manifestó el obispo.

Millonarios locales financiaron la enorme estatua para dar gracias a Dios

La estatua fue encargada por los millonarios locales Roman y Grażyna Karkosik. La pareja vive en un pequeño palacio a unos kilómetros (millas) de Konotopie.

Roman Karkosik, un empresario cuyas iniciativas incluyeron la fabricación de botellas de plástico en la década de 1990, amasó una fortuna mediante inversiones en la Bolsa de Varsovia hasta convertirse en una de las personas más ricas de Polonia.

La pareja ha dicho que el monumento es una expresión de su gratitud a Dios.

“La estatua es para todos", dijo a la AP Grażyna Karkosik. "Cada uno de nosotros que venga a verla pensará más profundamente sobre su propia vida, no solo sobre Dios”.

Las autoridades locales esperan que el monumento se convierta tanto en un importante sitio de peregrinación como en un destino turístico. La estatua cuenta con una plataforma de observación construida dentro de su pedestal.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP