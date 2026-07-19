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Imanaga lanza 7 entradas en blanco y los Cachorros aplastan 10-1 a los Mellizos

CHICAGO (AP) — Shota Imanaga lanzó siete entradas sin permitir carreras y Nico Hoerner conectó un triple con las bases llenas e impulsó cuatro carreras para guiar el domingo a los Cachorros de Chicago a una victoria de 10-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

El lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga, de Japón, lanza contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada de un partido de béisbol en Chicago, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
El lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga, de Japón, lanza contra los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada de un partido de béisbol en Chicago, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Alex Bregman pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada e Imanaga (6-8) tomó el control a partir de ahí, al permitir seis hits y otorgar una base por bolas antes de salir tras 99 lanzamientos. El zurdo ha trabajado un máximo de temporada de siete entradas en cuatro ocasiones, y también dejó en blanco a los Diamondbacks en una victoria el 2 de mayo.

Seiya Suzuki conectó un doble con un out ante Zebby Matthews (4-7) y Bregman disparó su 10mo jonrón —un batazo de dos outs para tomar la ventaja.

El venezolano Pedro Ramírez pegó un doble y anotó con el sencillo de Carson Kelly para poner el juego 3-0 en la segunda.

Bregman e Ian Happ recibieron bases por bolas después del sencillo de Michael Busch con un out para llenar las bases en la tercera. Hoerner conectó un triple en una pelota que dio un bote y pasó más allá de Luke Keaschall en el jardín central, antes de anotar con el sencillo de Ramírez para una ventaja de 7-0. ___

FUENTE: AP

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