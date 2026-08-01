Imágenes muestran derrame de un petrolero varado frente a Omán

En esta imagen satelital de Planet Labs PBC se muestra una mancha de petróleo crudo saliendo y extendiéndose desde el buque petrolero sancionado Caroline Bezengi de Suezmax, que encalló en la isla Qibliyah, frente a la costa de Omán, el viernes 31 de julio de 2026. (Planet Labs PBC vía AP) AP

Las imágenes, la más reciente de las cuales fue tomada el viernes, muestran una mancha de petróleo que cubre unos 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) y manchas oscuras de derrames de crudo en las costas de la isla Qibliyah, en Dhofar, que forma parte de las islas Hallaniyat.

Las imágenes indican que, durante la última semana, el crudo fue saliendo gradualmente del petrolero en pequeñas cantidades, lo que afectó las líneas costeras de la zona, y se ha extendido, formando una fina película alrededor de la isla, señaló Wim Zwijnenburg, experto ambiental de PAX, una organización neerlandesa por la paz que se centra en los conflictos y el medio ambiente.

“En los últimos días, las imágenes indican un aumento en la cantidad de petróleo que está saliendo, ya que el tamaño de la... mancha está creciendo”, afirmó. “El principal riesgo es que el barco se rompa”, ya que la temporada del monzón, con fuertes vientos, “podría pasarle factura al casco”. En dicha temporada, que abarca de mayo a septiembre, los mares están agitados y se producen vientos fuertes.

Las imágenes del 28 de julio muestran que el crudo estaba mayormente en la bahía al noroeste del barco, que encalló frente a la isla Qibliyah, y que la mancha de petróleo envolvía la costa, explicó.

El petrolero Suezmax Caroline Bezengi, de 274 metros (899 pies) de eslora, fue sancionado por Reino Unido por transportar petróleo proveniente de Rusia y “ha estado o es probable que esté involucrado en una actividad cuyo objetivo o efecto es desestabilizar a Ucrania”. El petrolero, con bandera de Camerún, también está sancionado por la Unión Europea, Canadá y Suiza.

Según dos medios especializados en noticias marítimas y de transporte, el barco ha permanecido encallado frente a la costa de Dhofar desde junio, y reportaron que la tripulación informó de una explosión a bordo en ese momento. La AP no pudo confirmar de manera independiente esos reportes.

SynMax Maritime, una empresa de seguimiento de datos geoespaciales, indicó que obtuvo imágenes en mayo que mostraban al petrolero en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, en Rusia, antes de su viaje más reciente.

“La situación en torno al petrolero Caroline Bezengi es otro ejemplo alarmante de los graves riesgos ambientales que plantea la llamada flota en la sombra de Rusia”, afirmó Nina Noelle, de Greenpeace Alemania, en un comunicado compartido con la AP. Añadió que, hasta el 24 de julio, los impactos de la fuga ya eran evidentes. Varios tramos de costa y el sensible ecosistema marino de la zona han sido contaminados y dañados.

“Debido a que el petróleo aparentemente sigue filtrándose y a que el petrolero está varado en un lugar difícil, existe un riesgo serio de un desastre petrolero mucho mayor, con consecuencias aún más devastadoras para las costas de la región y los ecosistemas marinos”, advirtió Noelle.

La zona forma parte de la reserva del mar Arábigo, un área marina protegida y hábitat de mamíferos y aves únicos, como los petreles, que están en peligro de extinción.

El Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnología de la Información de Omán había ordenado a los propietarios del buque que lo retiraran, junto con su carga, para el 23 de julio. No se sabe si los propietarios han respondido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP