Igor Thiago celebra convocatoria de Brasil con gol en empate de Brentford con Wolves

Igor Thiago, de Brentford, celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre Brentford y Wolverhampton Wanderers, el lunes 16 de marzo de 2026, en Londres. (Nick Potts/PA via AP) AP

Cerca del descanso, el delantero empujó el balón a la red vacía para anotar su 19no gol de liga de la temporada.

Unos minutos antes, un cabezazo peinado de Michael Kayode puso a Brentford arriba 1-0. Fue su primer gol en su 41ra aparición en la liga con los Bees.

Adam Armstrong recortó distancias para los Wolves un minuto antes del descanso y cerró una primera parte trepidante.

Wolverhampton, colista de la liga, igualó a falta de 13 minutos cuando Tolu Arokodare remató de cabeza en el segundo palo.

El resultado amplió a tres partidos la racha invicta de Wolves en la liga, pero se mantuvo en el fondo de la tabla, a 12 puntos de la salvación.

Brentford se mantuvo en el séptimo puesto, dos puntos por delante de Everton, pero tres por detrás de Chelsea.

Apenas unas horas antes del saque inicial, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, incluyó a Thiago en la convocatoria para los amistosos contra Francia, en Boston el 26 de marzo, y contra Croacia, en Orlando cuatro días después.

El exdelantero de Cruzeiro, Ludogorets y Brugge fue uno de los nueve atacantes incluidos en una lista de 26 jugadores en la que figuraban Endrick, de Lyon; Rayan, de Bournemouth; y João Pedro, de Chelsea, pero no Neymar, quien ha rendido por debajo de lo esperado recientemente en Santos.

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FUENTE: AP