americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Igor Thiago celebra convocatoria de Brasil con gol en empate de Brentford con Wolves

LONDRES (AP) — Igor Thiago celebró su primera convocatoria con la selección de Brasil al marcar el segundo gol de Brentford en un vibrante empate 2-2 contra Wolverhampton en la Liga Premier el lunes.

Igor Thiago, de Brentford, celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre Brentford y Wolverhampton Wanderers, el lunes 16 de marzo de 2026, en Londres. (Nick Potts/PA via AP)
Igor Thiago, de Brentford, celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre Brentford y Wolverhampton Wanderers, el lunes 16 de marzo de 2026, en Londres. (Nick Potts/PA via AP) AP

Cerca del descanso, el delantero empujó el balón a la red vacía para anotar su 19no gol de liga de la temporada.

Unos minutos antes, un cabezazo peinado de Michael Kayode puso a Brentford arriba 1-0. Fue su primer gol en su 41ra aparición en la liga con los Bees.

Adam Armstrong recortó distancias para los Wolves un minuto antes del descanso y cerró una primera parte trepidante.

Wolverhampton, colista de la liga, igualó a falta de 13 minutos cuando Tolu Arokodare remató de cabeza en el segundo palo.

El resultado amplió a tres partidos la racha invicta de Wolves en la liga, pero se mantuvo en el fondo de la tabla, a 12 puntos de la salvación.

Brentford se mantuvo en el séptimo puesto, dos puntos por delante de Everton, pero tres por detrás de Chelsea.

Apenas unas horas antes del saque inicial, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, incluyó a Thiago en la convocatoria para los amistosos contra Francia, en Boston el 26 de marzo, y contra Croacia, en Orlando cuatro días después.

El exdelantero de Cruzeiro, Ludogorets y Brugge fue uno de los nueve atacantes incluidos en una lista de 26 jugadores en la que figuraban Endrick, de Lyon; Rayan, de Bournemouth; y João Pedro, de Chelsea, pero no Neymar, quien ha rendido por debajo de lo esperado recientemente en Santos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: Algo pasará muy pronto

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: "Algo pasará muy pronto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter