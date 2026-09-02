Ignacio Buse estrena su casillero de victorias en el US Open

Ignacio Buse saca ante Marcos Giron durante la primera ronda del US Open, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Como el número 32 de la preclasificación, el peruano de 22 años certificó el miércoles su boleto a la segunda ronda, al emerger victorioso de un duelo de cinco sets contra el estadounidense Marcos Girón, sellado 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (8), 6-1.

Buse debió jugar el martes, pero su estreno fue parte de la decena de partidos que no se pudieron completar o fueron suspendidos debido a la lluvia. También debió tener paciencia el miércoles con otro aguacero que interrumpió el duelo en la Cancha 6.

Cobijado por el bullicio de sus compatriotas, Buse cantó victoria al cabo de 3 horas y 48 minutos e igualó su mejor resultado en Grand Slam, la segunda ronda en la última edición de Wimbledon.

Sus consagraciones iniciales en la Gira de la ATP, la primera en mayo en el torneo de arcilla en Hamburgo y luego en la pista dura de Winston-Salem el pasado fin de semana, le elevaron esta semana al puesto número 30 del mundo.

A esta altura de la temporada, Buse ha superado con creces sus objetivos que van desde sus primeros títulos a ganar finalmente en las grandes citas y un respetable ranking.

“Son pequeñas cosas que se van dando, bueno ni tan pequeñas, quiero decir las victorias”, comentó Buse sobre su marcha ascendente en el circuito. “Cada día es importante, da igual que sea un entrenamiento”.

El duelo con Girón precisó de su tenacidad. Buse acarició la victoria en el cuarto set al ponerse 6-3 arriba en un desempate, pero el local reaccionó llevándose cinco puntos seguidos para forzar un quinto parcial.

“Fue difícil encontrar la calma y recuperarme mentalmente", señaló. “Creo que el momento más importante fue cuando quedamos 1-1 en el quinto. Le quebré el saque inmediatamente después que él me había quebrado. Eso fue fundamental”.

Su abuelo paterno, Eduardo Buse, fue un tenista que llegó a jugar dobles en Wimbledon junto a su hermano Enrique en los años cincuenta. Y por el lado materno, es sobrino del afamado chef peruano Gastón Acurio.

Después de luchar por cinco sets, Buse no tendrá pausa: regresará este jueves para medirse contra el francés Benjamin Bonzi.

No cree que el corto tiempo de descanso le deje en desventaja.

“No es la gran cosa. Tuve varios días para descansar tras Winston-Salem. Los dos estamos en la misma situación”, indicó. “Toca recuperarse, nada más. Nos preparamos para este tipo de partidos”.

Lo que sí estará asegurado será la presencia de peruanos, algo que disfruta.

“No sé si estoy acostumbrado o mal acostumbrado, pero siempre a donde voy siempre tengo expectativas de que van a haber peruanos”, dijo. “Los sudamericanos son muy patriotas”.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP