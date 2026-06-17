Identifican a tripulantes que murieron en caída de B-52 en base aérea de California

El lugar donde se estrelló un bombardero B-52 en el sur de California, el 15 de junio del 2026. (Debbie Reyes Katz via AP) AP

El aeródromo donde el Boeing B-52 Stratofortress se estrelló poco después del despegue el lunes seguía cerrado, pero otras operaciones de la Base Aérea Edward se han reanudado, según una portavoz de la instalación. No se ha determinado la causa del siniestro. La investigación podría tardar seis meses, según autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como el coronel Gregory Watson, de 53 años; el teniente coronel retirado Miles Middleton, de 50; el teniente coronel Gabriel Estrella, de 40; el mayor Alexander Davis, de 34; el mayor Robert Dee, de 40; el mayor Brad Hovey, de 35; Jeromy Smith, de 32 y Christopher Rischar, de 41.

“Eran profesionales dedicados, familiares queridos y compañeros de equipo irremplazables”, declaró en un comunicado el coronel Thomas Tauer, comandante del 412º Ala de Pruebas en Edwards.

Watson y Middleton eran empleados de Boeing, y la empresa señaló que su pérdida “se siente profundamente en todos nuestros equipos, y nuestros corazones siguen con sus familias, seres queridos y quienes trabajaron con ellos”.

El Boeing B-52 Stratofortress participaba en una misión de prueba como parte de un programa para mantener en vuelo durante las próximas décadas a una de las aeronaves más antiguas de la flota de Estados Unidos. El bombardero había llegado a Edwards en diciembre después de que se le instalara un radar modernizado en las instalaciones de Boeing en San Antonio, indicó en ese momento un comunicado de prensa de la Fuerza Aérea.

El plan era utilizar el bombardero como banco de pruebas durante todo 2026 para ayudar a los funcionarios militares a decidir si avanzar con el Programa de Modernización del Radar, informó la Fuerza Aérea. El programa busca mantener operativos los bombarderos, de 65 años de antigüedad, al menos hasta 2050.

Durante casi una década antes de que el avión sirviera como plataforma de pruebas, estuvo basado en la Base Aérea Barksdale en Luisiana, donde era el buque insignia del 307º Ala de Bombardeo.

Su piloto, el coronel Bruce Cox —exalumno de Texas A&M— apodó al bombardero “The Spirit of Aggieland” en referencia al apodo de esa institución. Un comunicado de prensa de la Fuerza Aérea de 2015 indicó que el bombardero estaba “dedicado a los cadetes que se graduaron del Programa del Cuerpo de Cadetes de la Universidad Texas A&M”.

Según la página de Facebook de la unidad, Cox realizó su último vuelo a bordo del bombardero en 2017 antes de retirarse.

El accidente ocurrió rápidamente

La aeronave despegó poco antes del mediodía en un día despejado, dirigiéndose hacia el suroeste con los vientos predominantes. Voló en línea recta y se estrelló en la pista de 4.572 metros (15.000 pies). Los restos compactos indican que el avión cayó bruscamente.

Expertos en seguridad aérea han dicho que sus primeras hipótesis apuntan a una falla en los controles de vuelo o en los motores, pero es demasiado pronto para saberlo. Los investigadores considerarán varios factores, incluida la antigüedad y el mantenimiento del avión.

Imágenes aéreas mostraron que prácticamente no quedó nada de la aeronave que cayó en la base en el desierto de Mojave, a unos 161 kilómetros (100 millas) al noreste de Los Ángeles.

Lauren Smith contó a Eyewitness News KBAK-CBS y FOX58 que su esposo, Jeromy Smith, era ingeniero de pruebas de vuelo del Departamento de Defensa y murió haciendo lo que amaba.

“Es un dolor tan horrible, y todavía estoy procesando todo lo que pasó”, indico ella el martes.

El B-52, un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955, es capaz de transportar armas tanto convencionales como nucleares. Ha sido utilizado en varios conflictos estadounidenses, desde Vietnam hasta Irán.

Edwards alberga al 412º Ala de Pruebas, que realiza pruebas regulares de todas las aeronaves de la Fuerza Aérea, sistemas de armas, software y componentes antes de que el servicio los compre, así como a lo largo de su vida útil. En Edwards se realizan misiones de prueba a diario.

La base es donde el aviador Chuck Yeager alcanzó una velocidad de Mach 1,05 y rompió la barrera del sonido en 1947.

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Toropin reportó desde Washington, D.C. El corresponsal Josh Funk contribuyó desde Omaha, Nebraska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP