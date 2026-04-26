Identifican a policía de Chicago muerto en tiroteo en hospital; otro está grave

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Bartholomew, un veterano de la fuerza con 10 años de servicio, fue declarado muerto poco antes de la 1 de la tarde del sábado tras ser baleado en el Endeavor Health Swedish Hospital, según la oficina del médico forense del condado Cook.

Un segundo agente resultó herido en el tiroteo del sábado por la mañana y permanecía en estado crítico el domingo, informó la policía.

La policía aún no ha divulgado su nombre ni el del sospechoso. El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, declaró a los periodistas el sábado que el agente herido, de 57 años y con 21 años de servicio, estaba “luchando por su vida”.

Los agentes habían trasladado al sospechoso, quien había sido arrestado bajo sospecha de robo, al hospital para observación. El sospechoso huyó del hospital después del tiroteo. La policía no ha dicho cómo pudo conseguir un arma.

Una foto de vigilancia obtenida por el Sun-Times parecía mostrarlo corriendo desnudo, con electrodos en el pecho.

El hospital indicó en una publicación en Facebook el sábado que una persona bajo custodia de las fuerzas del orden fue llevada al departamento de emergencias para recibir tratamiento y que fue “revisada con detector manual a su llegada”, siguiendo los protocolos. El hospital señaló que estuvo escoltada por la policía en todo momento.

Añadió que el hombre posteriormente efectuó disparos contra los agentes y salió del edificio del hospital. Snelling afirmó que la policía que investiga el tiroteo recuperó tres armas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP