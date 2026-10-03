Identifican al copiloto del incidente de FlyDubai como el omaní Hamam al-Hammami

Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.
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EL CAIRO, Egipto (AP) — El copiloto sospechoso de apuñalar al capitán de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel, antes de que pasajeros y otros detuvieran el ataque, es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami, informaron el sábado tres personas con conocimiento de la situación, entre ellas un diplomático del golfo Përsico y otro occidental.
Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.
El diplomático del golfo señaló que hay investigaciones en curso para determinar si actuó como un “lobo solitario o si tiene alguna conexión con grupos extremistas".
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Johnson informó desde Washington, D.C.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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