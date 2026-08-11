ICE planea equipar a agentes con guantes capaces de dar descargas eléctricas

Agentes federales llevan a cabo un operativo migratorio el 5 de febrero de 2026, en las calles de Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Ryan Murphy, Archivo) AP

La agencia tiene prevista una inversión de hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para equipar a sus agentes a más tardar en marzo, de acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dado a conocer el lunes.

Los dispositivos se conocen como el G.L.O.V.E., las siglas en inglés para Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje (Generated Low Output Voltage Emitter), y son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Lexington, Kentucky. Los dispositivos han sido utilizados en años recientes por algunas cárceles y departamentos de policía.

Consultado por The Associated Press, el DHS señaló que estaba trabajando en una respuesta y no ofreció comentarios. Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, escribió en un correo electrónico: “Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema”.

Según el aviso, la convocatoria para un contrato sin licitación podría publicarse a partir del viernes.

Defensores de los derechos civiles expresaron su alarma con relación al plan y destacaron que los agentes del ICE ya son blanco de críticas por su uso de la fuerza o rendición de cuentas al momento de ejecutar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Compliant Technologies afirma que los dispositivos funcionan como un par normal de guantes de patrulla hasta que los agentes presionan un interruptor para activar su modo eléctrico. Según la empresa, los guantes deben aplicarse directamente sobre la piel de una persona para provocar un estímulo de dolor que, por lo general, ayuda a que un agente pueda controlar a un sospechoso en cuestión de segundos.

“Es inmediato y agudo, y te va a distraer. Yo lo comparo con un piquete de abeja”, comentó John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia, quien estudia cómo se ha utilizado el dispositivo. “Si el agente recibe cualquier tipo de resistencia, sin duda es una herramienta eficaz”.

Peters cree que la compra prevista por parte del ICE sería la más grande en la historia de la empresa. Añadió que podía contemplar que los agentes del ICE utilizaran estos dispositivos para ayudar a retirar a personas de autos y viviendas, así como para su traslado desde y hacia los centros de detención.

“Creo que es una gran ventaja para los agentes de menor estatura o más débiles o de mayor edad”, porque se puede derribar más rápido a una persona y reducir el tiempo de una confrontación, explicó.

El fabricante advierte que el dispositivo no debe usarse como castigo, contra personas que únicamente se muestren "beligerantes", así como tampoco en sectores de la población de alto riesgo como niños, mujeres embarazadas, personas mayores o con discapacidad.

Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyecto sobre labores policiales en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), sostuvo que el público no debería confiar en que los agentes del ICE utilizarán los dispositivos de manera adecuada. Cuestionó que sean necesarios para la aplicación civil de las leyes migratorias y señaló que quienes reciban una descarga podrían no tener ninguna advertencia previa.

“El ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón que quizá nadie más pueda ver que accionan”, comentó Rolnick Borchetta. “Contar con guantes que pueden usarse con tanta facilidad para causar un dolor terrible en los encuentros es una receta para dañar a la población”.

Los partidarios de su uso aseguran que, por lo general, los dispositivos se utilizan en situaciones específicas dentro de prisiones y traslados, y no de manera más amplia al momento de patrullar las calles. Según Compliant Technologies, se han utilizado para someter a sospechosos violentos que se niegan a subir a patrullas y a reclusos que se hacen daño a sí mismos y amenazan a los agentes.

Peters dijo que anticipa que un pequeño número de empleados haga uso indebido de los dispositivos, como ocurre con otras tecnologías policiales, pero sostuvo que es poco probable que causen lesiones. Señaló que sería importante que el ICE cuente con políticas sólidas y capacitación adecuada.

Para usar el dispositivo, los agentes deben completar un curso y recertificarse cada dos años, según el fabricante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP