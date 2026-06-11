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Hwang In-beom brilla y Surcorea remonta para superar 2-1 a República Checa en el Mundial

GUADALAJARA (AP) — Hwang In-beom marcó un gol y prodigó una asistencia para el otro, con lo que Corea del Sur remontó y venció el jueves 2-1 a República Checa en un duelo mundialista disputado ante algunas butacas vacías en Guadalajara.

Oh Hyeon-gyu (izquierda), de Corea del Sur, festeja su gol ante República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026 en Guadalajara, México (AP Foto/Matias Delacroix)
Oh Hyeon-gyu (izquierda), de Corea del Sur, festeja su gol ante República Checa en el Mundial, el jueves 11 de junio de 2026 en Guadalajara, México (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Tras una primera parte deslucida en la que ambos equipos fueron abucheados al abandonar el terreno de juego, República Checa se adelantó a los 59 minutos con un cabezazo del capitán Ladislav Krejci tras un largo saque de banda que puso el esférico en los límites del área chica.

Corea del Sur empató gracias a un gol de Hwang desde dentro del área, tras amagar con una hábil gambeta para deshacerse de dos jugadores checos. Posteriormente, centró desde la banda derecha para el gol de la victoria, conseguido por Oh Hyeon-gyu a los 80.

Liderada por su estrella Son Heung-min, Corea del Sur controló la posesión y superó a la República Checa en tiros a puerta. Dispuso de la mayoría de las ocasiones claras de gol, pero no logró aprovecharlas en los primeros compases del partido.

La asistencia al estadio de Guadalajara, con capacidad para 45.664 personas, fue de 44.985 espectadores, pero las secciones de la parte central de las gradas tenían muchos asientos vacíos y había otros espacios libres dispersos por todo el estadio.

En el otro partido del Grupo A disputado el jueves, México, coanfitrión del torneo, derrotó a Sudáfrica por 2-0. Fue el encuentro inaugural de esta Copa del Mundo.

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