Hutíes se atribuyen ataque luego que explosiones remecen sede de gobierno de Yemen en Adén

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Personas en una estación de autobuses para salir de Taiz, Yemen, el 15 de octubre del 2026. (AP foto/Marzouq Al Jabri) AP

Las explosiones provocaron pánico entre los residentes, que huyeron de la zona. Un funcionario de seguridad indicó que al menos dos de las explosiones ocurrieron en la cima de la colina cerca del palacio de Maashiq, y que otras dos se escucharon cerca de la puerta de seguridad.

Fue un ataque poco frecuente en la zona del palacio mientras se han intensificado los combates entre los rebeldes y una coalición liderada por Arabia Saudí.

Fue alcanzada una sala de operaciones y un almacén de armas en el palacio gubernamental, informó un funcionario militar citado por medios vinculados a los rebeldes hutíes.

Los hutíes aseguraron haber atacado un cuartel general de operaciones militares del “enemigo saudí”, como parte de su estrategia contra objetivos saudíes, que ha incluido bombardeos contra aeropuertos e infraestructura petrolera dentro del reino.

Un funcionario del gobierno manifestó que muchos integrantes de la dirigencia gubernamental viven en el exilio y que quienes estaban en Adén se encontraban a salvo. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP