Hunter Greene poncha a 12 y permite 3 hits en 7 innings y Rojos vencen 4-0 a Cachorros

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El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene, realiza un lanzamiento en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el viernes 10 de julio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Michael Swensen) AP

Greene, de 26 años, se recuperó con una de las mejores actuaciones de su carrera de cinco años, al tirar 68 strikes en 93 lanzamientos. Los 12 ponches empataron como la segunda mayor cifra de su carrera, y realizó 19 strikes en el primer lanzamiento a los 25 bateadores que enfrentó.

Greene permitió apenas cuatro corredores en base, y solo dos llegaron a segunda. Chicago tuvo corredores en primera y segunda con un out en la séptima, pero Nico Hoerner elevó de línea al jardín central y Michael Conforto se ponchó.

Emilio Pagán cerró el juego para su octavo salvamento en 11 oportunidades.

De La Cruz abrió la quinta entrada al conectar de línea una recta del abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (5-8), hacia las gradas del jardín izquierdo-central. De La Cruz pegó un triple hacia la esquina del jardín derecho y anotó con un elevado de sacrificio de Sal Stewart para poner el marcador 2-0.

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FUENTE: AP