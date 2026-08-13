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Hunter Greene, de los Rojos, fuera el resto de la temporada y quizá hasta 2027

CINCINNATI (AP) — El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene, se perderá el resto de esta temporada y posiblemente también 2027 tras someterse a una cirugía Tommy John el jueves para reparar un ligamento en el codo derecho.

El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 31 de julio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Tanner Pearson)
El lanzador de los Rojos de Cincinnati, Hunter Greene, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 31 de julio de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Tanner Pearson) AP

El equipo había anunciado el viernes que Greene necesitaría cirugía. También se sometió a una Tommy John en 2019, cuando estaba en las ligas menores. The Cincinnati Enquirer informó primero sobre su cirugía más reciente.

Greene tiene marca de 2-2 con una efectividad de 6,83 en 27 2/3 entradas a lo largo de cinco aperturas. Greene, cuya última aparición fue el 31 de julio, comunicó al personal médico del equipo que sintió molestias durante su sesión de lanzamientos del 4 de agosto.

Greene comenzó la temporada en la lista de lesionados de 60 días tras una cirugía en marzo para retirar fragmentos óseos de su codo derecho.

Greene firmó en abril de 2023 una extensión de contrato por seis años y 53 millones de dólares, con una opción del club por 21 millones de dólares para 2029.

Greene tuvo dos periodos distintos en la lista de lesionados la temporada pasada por una lesión en la ingle derecha, que lo limitó a 19 aperturas. En 2024, se perdió seis semanas por molestias en el codo derecho. En 2023, hubo dos periodos en la lista de lesionados por dolor de cadera.

Pese a cierto interés de traspaso por Greene este verano, los Reds optaron por retenerlo, lo que les da un temible dúo en la parte alta de la rotación junto al derecho All-Star Chase Burns.

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