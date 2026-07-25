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Hunter Brown lanza y Astros vencen por 4-1 a Medias Blancas para su 5ta victoria seguida

CHICAGO (AP) — Hunter Brown lanzó siete entradas en blanco, permitiendo dos hits, el mexicano Isaac Paredes impulsó tres carreras, y los Astros de Houston vencieron la noche del sábado por 4-1 a los Medias Blancas de Chicago para lograr su quinta victoria consecutiva.

El lanzador abridor de los Astros de Houston, Hunter Brown, realiza un pitcheo durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty)
El lanzador abridor de los Astros de Houston, Hunter Brown, realiza un pitcheo durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

El dominicano Jeremy Peña terminó con tres de los seis hits de Houston y anotó dos veces. Se convirtió en el primer jugador de los Astros con tres juegos consecutivos de tres hits desde José Altuve en abril de 2024.

Brown, quien fue All-Star la temporada pasada, retiró a 21 de los 23 bateadores que enfrentó —incluidos los últimos 12—. Tres relevistas se encargaron del cierre, y Josh Hader consiguió dos outs para su 12º salvamento.

El sencillo de Paredes con las bases llenas ante Burke en la sexta entrada remolcó las dos primeras carreras de los Astros.

Burke (7-5) permitió tres carreras, dos limpias, con cuatro hits y un bateador golpeado en seis entradas. El derecho ponchó a 10 y retiró a los primeros 15 de 17 bateadores de Houston en su séptima salida consecutiva sólida.

Peña conectó un segundo sencillo, y el cubano Yordan Álvarez recibió la primera base por bolas del juego para llenar las bases. El sencillo de Paredes al jardín derecho rompió el empate sin carreras.

Paredes añadió un sencillo impulsor que puso el marcador 4-0 en la octava.

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