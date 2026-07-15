Humo de incendios en Canadá y Minnesota afecta a millones en el centro-norte y el noreste de EEUU

La Torre CN en Toronto, con la ciudad llena de humo, el miércoles 15 de julio de 2026. (Laura Proctor/The Canadian Press vía AP) AP

Actualmente arden más de 100 incendios forestales en Canadá, y los vientos trasladan el humo hacia el sureste. Las advertencias por aire peligroso e insalubre se extendieron el miércoles desde Minnesota, pasando por Toronto, hasta Nueva York. También se esperaban temperaturas veraniegas inusualmente altas.

El mejor consejo es permanecer en interiores para evitar el humo y el calor extremo, señaló Tyler Hasenstein, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Chanhassen, Minnesota.

“Que esas dos cosas coincidan no es bueno desde una perspectiva de salud”, afirmó.

En el extremo noreste de Minnesota, los guardabosques intentaban advertir a la gente que el Área Silvestre de Canoas de Boundary Waters estaba cerrada porque unos 17 incendios provocados por rayos ardían alrededor de esa vasta zona silvestre, a la que se accede principalmente en canoa.

La zona se cerró el martes y los guardabosques calcularon que entre 6.000 y 10.000 personas seguían dentro de la zona silvestre de 445.000 hectáreas (1,1 millones de acres), un área que es casi del tamaño de Delaware, informó Joy VanDrie, portavoz del Bosque Nacional Superior.

“Es un trabajo arduo”, dijo VanDrie, refiriéndose a cómo los guardabosques y los campistas deben remar durante horas o incluso cargar sus embarcaciones por tierra para evacuar:

VanDrie no sabía cuándo podría reabrirse el área. Autoridades de Minnesota dijeron que se permitirá que algunos incendios en Boundary Waters sigan ardiendo indefinidamente, pero serán monitoreados para garantizar que no amenacen a personas ni propiedades.

Incluso la Fuerza Aérea canadiense colaboró rescatando el miércoles a dos grupos de campistas jóvenes que habían cruzado la frontera y parecían estar a salvo, informó el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

La grave sequía y el calor han provocado una intensa temporada de incendios forestales

Dan Westervelt, profesor asociado de la Facultad de Climatología de la Universidad de Columbia, explicó que las condiciones de sequía severa combinadas con el calor en Canadá y Estados Unidos han creado “una tormenta perfecta de condiciones realmente secas que aportan mucho combustible para que estos incendios forestales ardan”. Las investigaciones muestran que el aumento de las temperaturas por la quema de carbón, petróleo y gas provocan que los incendios sean más frecuentes e intensos.

Los altos niveles de partículas finas en el aire provenientes del humo de los incendios forestales pueden ser perjudiciales para grupos sensibles, como los niños y las personas con afecciones cardíacas o pulmonares. Las partículas pueden causar falta de aire, tos, mareos o fatiga, y agravar enfermedades del corazón y los pulmones, así como otros problemas crónicos de salud.

Los expertos sugieren usar una mascarilla N95 si es necesario estar al aire libre y mantener el aire interior más limpio cerrando las ventanas y usando un purificador de aire o el aire acondicionado.

Ha sido una temporada de incendios particularmente intensa y mortal en Estados Unidos. Actualmente arden alrededor de cuatro docenas de grandes incendios en 15 estados, desde Minnesota y Carolina del Norte hasta Colorado, Utah, Idaho, Oregon y California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

La sequía prolongada y los niveles récord de baja acumulación de nieve se combinaron para crear condiciones propicias para un rápido crecimiento del fuego. Se han asignado más de 16.800 personas para combatir los incendios en todo el país. El fuego ha quemado más de 9.138 kilómetros cuadrados (5.678 millas cuadradas), más que el tamaño de los parques nacionales de Yellowstone y el Gran Cañón juntos, indicó la agencia.

Autoridades advierten que los incendios podrían arder durante meses

En Minnesota, las autoridades advirtieron que los grandes incendios podrían arder durante meses. En Minneapolis, se prevé que la temperatura máxima del miércoles sea de 36 Celsius (96 grados Fahrenheit) y se preveían temperaturas por encima de 32 °C (90 °F) durante el resto de la semana.

“Bien podría ser que tengamos incendios importantes durante todo el verano hasta que tengamos nieve. La nieve sería algo bueno”, manifestó Patty Thielen, directora del Departamento estatal de Recursos Naturales.

Autoridades en Michigan y Wisconsin advirtieron a los residentes sobre problemas de calidad del aire que podrían durar días, y éstos se extendieron incluso hasta Maine, donde los residentes informaban de un color amarillento y amarronado en el cielo.

El intenso humo podría llegar incluso hasta Washington, D.C., hacia el mediodía del jueves.

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Los periodistas de The Associated Press Susan Montoya Bryan y Jeffrey Collins contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP