Huelga del transporte parcial en Bolivia en rechazo a la eliminación de subsidios al combustible

Santa Cruz, la ciudad más poblada, estaba paralizada al igual que ciudades menores como Sucre y Oruro, mientras en La Paz, El Alto y Cochabamba el transporte urbano funcionaba normalmente mientras el sector busca un acuerdo con el gobierno para compensar el aumento de casi un ciento por ciento en el precio del diésel, que mueve un 20% del parque automotor.

El de los transportistas es el gremio más numeroso de Bolivia y está dividido en organizaciones independientes.

“El paro se siente en Santa Cruz y en algunas ciudades, pero no es en todo el país. Hemos logrado acuerdos con varios sectores y mañana están convocados los transportistas”, dijo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, uno de los negociadores del gobierno.

"El gobierno está dividiendo a los transportistas y no está consensuando con todos. Los fletes de carga duplicaron y los precios subirán más”, dijo por su parte Juan Yujra, dirigente del transporte de mercancías en Santa Cruz.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares a cambio de suprimir los subsidios al combustible y recortar el gasto para reducir el déficit fiscal que será de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. El subsidio a la gasolina —que mueve el 80% del parque automotor— estará vigente hasta fin de año.

Paz heredó una economía quebrada con bajos ingresos por la caída en la producción de hidrocarburos, falta de dólares para importaciones, inflación y un creciente malestar social por el alza de precios y la caída del poder adquisitivo de los salarios.

El fin de semana el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien Paz culpa por el “descalabro económico” junto a los cocaleros y campesinos que lo respaldan, lanzó un ultimátum hasta el 3 de octubre para que el gobierno derogue el decreto que elimina el subsidio al diésel y advirtió con iniciar protestas con bloqueos de rutas como las que en mayo y junio paralizaron el país durante 53 días y obligaron al gobierno a declarar el estado de excepción.

Morales vive atrincherado en su feudo cocalero del Chapare resistiendo una orden de detención de la justicia por el presunto abuso de una menor cuando era mandatario. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), está fracturado y tiene reducida representación parlamentaria, pero sigue siendo un referente político y mantiene cierta convocatoria entre sus seguidores.

Desde la anterior semana la policía ha reforzado los controles en las principales carreteras para impedir bloqueos ante la amenaza de los sindicatos de movilizarse y desafiar el estado de excepción.

FUENTE: AP