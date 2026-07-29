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Hospital de Colombia realiza la primera cirugía robótica remota del país a un paciente en India

BOGOTÁ (AP) — Un hospital en el noreste de Colombia realizó el miércoles la primera cirugía robótica remota del país a un paciente ubicado en India, un procedimiento que puso a prueba el avance de la tecnología médica al realizarse en diferentes continentes.

La cirugía bariátrica fue practicada en el Hospital Internacional de Colombia por el cirujano indio Sudhir Srivastava, fundador de la empresa que creó el sistema robótico quirúrgico SSI Mantra, durante una visita al país en el marco de un evento médico realizado por el hospital.

El paciente de 50 años fue diagnosticado con obesidad mórbida, con un peso de más de 200 kilogramos, por lo que requirió un sleeve gástrico, un procedimiento que quita una parte del estómago, indicó el hospital.

El sistema robótico quirúrgico utilizado cuenta con una consola, monitores 3D en alta definición y brazos robóticos modulares adaptables.

Mientras el doctor Srivastava realizaba el procedimiento en la ciudad colombiana de Piedecuesta, el paciente era acompañado por un grupo de cirujanos en Indore, India, con la “capacidad de asumir el control del robot en cuestión de segundos”, de ser necesario.

“Esto es un hito no solo para la Fundación, sino para Colombia y para el mundo, porque es la primera telecirugía de más distancia: la señal tuvo que recorrer más de 22.000 kilómetros para poder llegar a donde estaba el paciente”, indicó en un video difundido a la prensa el doctor Víctor Castillo Mantilla, CEO del Hospital Internacional de Colombia.

Castillo aseguró que la cirugía remota realizada al paciente en India sirve de entrenamiento para su equipo, que desde abril empezó a operar con el sistema quirúrgico robótico Mantra adquirido por el hospital.

El procedimiento concluyó exitoso “ratificando la precisión y seguridad de la cirugía robótica realizada de forma remota”, según el hospital.

FUENTE: AP

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