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Hornets adquieren a Dennis Schroder en canje con Cavaliers, informa fuente de AP

Los Hornets de Charlotte están adquiriendo al base veterano Dennis Schroder y dinero en efectivo, de manos de los Cavaliers de Cleveland, a cambio del escolta Tre Mann, según una persona cercana al canje.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el viernes porque ninguno de los equipos había anunciado el traspaso.

Schroder les da a los Hornets un base suplente de Coby White. Charlotte traspasó a LaMelo Ball a Minnesota a principios de este receso entre campañas como parte de una reestructuración del plantel.

Schroder se une a su 12.ª franquicia tras ser traspasado por novena vez. El alemán de 32 años tiene promedios de 13,7 puntos y 4,9 asistencias en su carrera.

Mann participó en 53 partidos con Charlotte la temporada pasada, con un promedio de 5,5 puntos.

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FUENTE: AP

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