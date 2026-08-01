Horas de espera en frontera Croacia-Serbia ponen a prueba a viajeros bajo calor sofocante

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Automovilistas esperan para cruzar la frontera croata desde Serbia, en el cruce fronterizo de Batrovci, Serbia, el viernes 31 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

Los automovilistas que viajaban desde Croacia hacia Serbia por el cruce fronterizo Bajakovo-Batrovci quedaron atrapados en filas de hasta siete kilómetros (4,3 millas) y con tiempos de espera de hasta ocho horas. Las temperaturas superaron los 35 grados Celsius (95 Fahrenheit).

El tráfico intenso se registró en ambos sentidos, dado que muchos veraneantes se dirigían de Serbia a Croacia, un popular destino turístico. El tráfico paralizado también afectó el cruce el viernes, cobrando un alto precio a los viajeros, muchos de los cuales afirmaron estar exhaustos tras permanecer horas en la fila.

El tránsito entre Croacia, miembro de la Unión Europea, y Serbia, que no pertenece al bloque, suele ser más intenso durante los fines de semana festivos, y a menudo alcanza su punto máximo el 1 de agosto, cuando los flujos de turistas de verano procedentes de Europa y de países vecinos convergen en la frontera de Bajakovo-Batrovci.

Senad Arman, de Turquía, regresaba a casa el viernes tras unas vacaciones en Croacia con su familia y admitió que las largas filas estaban poniendo a prueba su paciencia.

“Hemos estado esperando dos horas. Estamos muy cansados, hambrientos y sedientos”, dijo Arman.

Los retrasos también coincidieron con la implementación del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea, o EES, un sistema de control biométrico destinado a sustituir el sellado de pasaportes, que se ha utilizado ampliamente desde abril. Aunque el sistema EES se ha suspendido anteriormente en algunos países para agilizar los tiempos de tramitación de los viajeros no pertenecientes a la Unión Europea, no está claro si el nuevo sistema contribuyó a las largas filas del sábado.

El viernes, la espera dejó a Vjekoslav Draskovic, de 72 años, quien dijo que cruza con frecuencia la frontera serbio-croata, con un sentimiento de arrepentimiento. “De haberlo sabido, habría salido a medianoche. Nunca había vivido algo así antes… nunca había visto algo así”, comentó Draskovic. ___ BAJAKOVO FUENTE: AP

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