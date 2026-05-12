americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Honduras: arrestan a exalcalde señalado como autor intelectual de crimen de ambientalista

TEGUCIGALPA (AP) — Las autoridades hondureñas capturaron el martes a un exalcalde señalado como el autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López en 2024. Junto a él fueron arrestadas otras dos personas.

ARCHIVO - Un cartel del ambientalista asesinado Juan López cuelga en su casa mientras un guardaespaldas estatal vigila a la familia López en Tocoa, Honduras, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - Un cartel del ambientalista asesinado Juan López cuelga en su casa mientras un guardaespaldas estatal vigila a la familia López en Tocoa, Honduras, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) AP

Adán Fúnez, exalcalde del municipio de Tocoa, en el norteño departamento de Colón, fue arrestado en su residencia. Los otros dos detenidos son Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, a quienes el Ministerio Público también acusa del delito de asociación para delinquir.

“Estas tres personas serían los autores intelectuales de la muerte del ambientalista Juan López”, dijo a The Associated Press el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Meses atrás también fueron detenidos los supuestos autores materiales —Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía— cuyo juicio oral y público iniciará en junio próximo.

El crimen del ambientalista se produjo el 14 de septiembre en la ciudad de Tocoa minutos después de que López saliera de la Iglesia y mientras se dirigía a su vivienda.

López era un reconocido defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, una reserva natural localizada sobre tres departamentos —Tocoa, Olancho y Yoro— donde según el Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos opera la minera Inversiones Los Pinares a pesar de que la zona es considerada una reserva natural.

Los ambientalistas aducen que esa empresa se dedica a la extracción de óxido de hierro e instaló una planta de procesamiento en la zona núcleo del parque nacional. Además, consideran que está contaminando el río Guapinol debido a la construcción de carreteras alternas para llegar a la zona de explotación.

En 2023 se reportó en Tocoa el crimen de otros tres ambientalistas que se oponían a ese proyecto minero.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Trump afirma que Cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una cena para miembros del gobierno y mandos de las fuerzas de seguridad durante la Semana Nacional de la Policía, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 11 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump y Xi parecen decididos a que sus diferencias sobre Irán no empañen la cumbre en China

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA
ULTIMA HORA

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter