Hombres armados atacan orfanato en el centro-norte de Nigeria y secuestran a 23 alumnos

El ataque ocurrió en una “zona aislada” de Lokoja, la capital del estado de Kogi, según un comunicado del comisionado estatal, Kingsley Femi Fanwo. El centro, Dahallukitab Group of Schools, operaba de manera ilegal, afirmó.

Se desconoce la identidad de los hombres armados. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

El comunicado no indicó la edad de los escolares secuestrados, pero en Nigeria el término utilizado para los alumnos suele referirse a alguien en preescolar o primaria, por lo general hasta los 12 años.

La región centro-norte de Nigeria, donde está Kogi, ha registrado un aumento de las actividades de hombres armados que principalmente secuestran a personas para exigir rescates.

“Al recibir el reporte, las agencias de seguridad, encabezadas por la Fuerza de Policía de Nigeria en el estado de Kogi, en colaboración con otros operativos de seguridad, se movilizaron rápidamente al lugar”, dijo Fanwo.

“Su respuesta rápida y coordinada permitió el rescate exitoso de 15 de los alumnos secuestrados, mientras continúan operaciones intensivas para asegurar el regreso seguro de las ocho víctimas restantes y detener a los responsables”, añadió.

Los secuestros de estudiantes han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y analistas afirman que a menudo se debe a que las bandas armadas ven a las escuelas y a los alumnos como objetivos “estratégicos” para atraer más atención.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde hay una insurgencia desde hace una década.

Entre los grupos armados islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, conocida como ISWAP. También está el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico, que opera en comunidades del noroeste del país, en la frontera con Níger.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP