Hombres armados atacan el aeropuerto en la capital de Níger en medio de disparos y explosiones

ARCHIVO - Motociclistas circulan a la entrada del aeropuerto en Niamey, Níger, el 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Sam Mednick, Archivo) AP

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la situación, indicó que se desplegaron fuerzas de seguridad para repeler el ataque después de que los hombres armados vulneraran la seguridad del aeropuerto. No estaba claro de inmediato quiénes eran los atacantes.

Varias horas después del ataque, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Níger reportó que las actividades en el aeropuerto continuaban con normalidad. El gobierno nigerino no ha emitido ninguna declaración sobre los hechos.

Un periodista de The Associated Press señaló que tras los disparos se veía a soldados registrando a las personas en la carretera hacia el aeropuerto.

Fue el segundo ataque este año en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, en Niamey, después de que el grupo Estado Islámico se atribuyera un ataque similar en enero dirigido contra bases de drones en Níger.

Níger, gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en 2023, ha tenido dificultades para contener la mortífera violencia yihadista que ha golpeado partes de la región del Sahel en África, incluidos los vecinos Burkina Faso y Mali, que también están bajo juntas militares.

El aeropuerto es un centro estratégico que alberga una base de la fuerza aérea nigerina, así como la sede de la fuerza militar conjunta Níger-Burkina Faso-Mali.

Los militares han reforzado la seguridad del aeropuerto tras el ataque de enero, pero los yihadistas en Níger y en la región en general siguen representando amenazas graves, según analistas.

"El simbolismo del aeropuerto como sede de la AES impulsará la intención de los milicianos de atacarlo", dijo Beverly Ochieng, analista sénior de seguridad en Control Risks, en referencia a la Alianza de Estados del Sahel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP