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Hombre de San Diego se declara culpable de patear a un león marino

SAN DIEGO (AP) — Un hombre de San Diego se declaró culpable de un cargo federal tras ser captado en video pateando y persiguiendo a un león marino en una playa local.

ARCHIVO – Un león marino nada sobre algas en La Jolla Cove, en San Diego, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)
ARCHIVO – Un león marino nada sobre algas en La Jolla Cove, en San Diego, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) AP

Tyler Muehl, un joven de 18 años del exclusivo vecindario de La Jolla, se declaró culpable el jueves de violar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, luego de que, el 22 de julio, pateara repetidamente al animal mientras intentaba alejarse en la playa de La Jolla Cove, informó el fiscal federal Adam Gordon en un comunicado.

En el video, que se volvió viral, Muehl aparece lanzando patadas al león marino, que estaba sobre un muro de contención, mientras puede escucharse al menos a otra persona riendo en el fondo. Muehl sigue al león marino y le lanza más patadas mientras el animal intenta escabullirse antes de que termine el video.

Muehl admitió que intentó patear al león marino cuatro veces y que al menos dos patadas impactaron al animal, señalaron los fiscales federales.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Muehl también reconoció que el video que captó el ataque era un registro fiel y exacto de lo ocurrido, indicaron.

En las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se indica que las personas deben mantenerse al menos a 15 metros (50 pies) de distancia de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

“Golpear o patear intencionalmente a un mamífero marino no solo es ilegal, sino que es peligroso para el bienestar del animal”, afirmó Eric Morgan, un funcionario de la Oficina de Aplicación de la Ley de Pesquerías de la NOAA, División Costa Oeste, que investigó el caso.

Muehl enfrenta hasta un año de prisión y una multa de 100.000 dólares cuando reciba sentencia el 20 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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