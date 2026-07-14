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Hombre que huía de agentes migratorios en Florida muere atropellado por un camión, dice la policía

ST. AUGUSTINE, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre que huía de un encuentro con agentes de inmigración y de otro organismo federal en Florida murió atropellado por un camión de carga el martes, informaron las autoridades.

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado St. Johns, se observa el cierre de los carriles hacia el este de la autopista SR 16 entre Outlet Mall Boulevard e Inman Road en St. Augustine, Florida, tras una colisión fatal. (Departamento de policía del condado St. Johns vía AP)
En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado St. Johns, se observa el cierre de los carriles hacia el este de la autopista SR 16 entre Outlet Mall Boulevard e Inman Road en St. Augustine, Florida, tras una colisión fatal. (Departamento de policía del condado St. Johns vía AP) AP

El hombre, de 28 años, era uno de los cuatro ocupantes de un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia en St. Augustine antes de las 7 de la mañana

Durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), así como de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro huyeron a pie, y uno cruzó corriendo una vía transitada y quedó en la trayectoria del camión articulado, señaló el sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Carreteras de Florida, en un comunicado enviado por correo electrónico. El conductor del camión se detuvo e intentó ayudar al hombre, indicó Bryan.

Esta es la tercera muerte en aproximadamente una semana relacionada con encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras los tiroteos ocurridos en Texas y Maine.

Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Seguridad Nacional ha respondido a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se solicitaban comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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