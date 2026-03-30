Hombre que atentó contra sinagoga en Michigan se inspiró en Hezbollah, dice el FBI

Ayman Ghazali grabó un video antes del ataque en Temple Israel, en West Bloomfield Township, en el que dijo que quería “matar a tantos como pudiera”, señaló Jennifer Runyan, jefa del FBI en Detroit, al anunciar el avance en una conferencia de prensa.

Runyan indicó que Ghazali, de 41 años y residente de Dearborn Heights, permaneció sentado en el estacionamiento unas horas el 12 de marzo antes de embestir con su pickup contra las puertas cerradas y entrar hasta el pasillo de un área educativa para infantes, golpeando a un guardia de seguridad.

Luego intercambió disparos con otro guardia antes de dispararse a sí mismo y morir, informó el FBI en ese momento. La Ford F150, cargada con fuegos artificiales de uso comercial y bidones de gasolina, se incendió durante el enfrentamiento.

Los equipos de respuesta rápida desalojaron rápidamente el edificio y nadie entre los 150 niños y el personal resultó herido, dijeron las autoridades.

La exesposa de Ghazali llamó a la policía en Dearborn Heights alrededor del momento del ataque para advertir que él parecía angustiado y suicida tras perder a varios familiares durante un ataque aéreo israelí días antes en su Líbano natal, según un audio del teléfono de emergencias 911. El ataque ocurrió a los pocos días de iniciada la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos, que comenzó el 28 de febrero.

El ejército de Israel afirmó que un hermano de Ayman, Ibrahim Ghazali, que murió en el ataque aéreo, era comandante de Hezbollah en Líbano. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo a un comité del Senado que Ayman Ghazali tenía vínculos familiares “con un líder de Hezbollah”.

Runyan citó videos y otras imágenes halladas en las redes sociales de Ghazali en las que abrazaba la venganza y la ideología de Hezbollah. Indicó que, unos días antes del ataque, buscó sinagogas de Michigan y sitios culturales judíos antes de decidirse por Temple Israel; incluso consultó el horario del almuerzo.

El fiscal federal Jerome Gorgon señaló que en 1983, Hezbollah condujo un enorme camión bomba contra los barracones de los marines de Estados Unidos en Beirut, Líbano.

“Eso es exactamente lo que hizo este terrorista hace unas semanas aquí, en nuestro propio patio trasero”, dijo Gorgon a los reporteros el lunes.

Fundado en 1982 durante la guerra civil de Líbano, Hezbollah inicialmente se dedicó a poner fin a la ocupación israelí del sur libanés. Israel se retiró para el año 2000, pero el grupo armado ha continuado su lucha y busca la destrucción de Israel. Desde 1997, Estados Unidos designó a Hezbollah grupo terrorista.

Hezbollah también es un partido político, con legisladores en el Parlamento libanés, y ha tenido representantes en la mayoría de los gobiernos libaneses durante décadas.

La sinagoga de Michigan que fue atacada forma parte del judaísmo reformista, la rama más grande de la religión en Norteamérica, que enfatiza valores progresistas como la justicia social y la igualdad de género. Según la Unión para el Judaísmo Reformista, la congregación de Temple Israel es la segunda más grande dentro de la denominación.

La sinagoga fue fundada en 1941 en Detroit, se trasladó al suburbio de West Bloomfield en la década de 1980 y cuenta con más de 12.000 miembros, según el sitio web del templo.

El ataque fue el más reciente en una serie de ataques recientes dirigidos contra edificios de fe, lo que ha intensificado el temor entre líderes religiosos y fieles en todo el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP