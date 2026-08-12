Hombre mata a su pareja y a su hijo en guardería de Minnesota y se suicida

Las autoridades indicaron que otros seis niños estaban en la guardería en Hopkins, pero ninguno resultó herido, y todos ya se han reunido con sus padres.
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HOPKINS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un hombre mató a su pareja y al hijo de ambos en una guardería en un domicilio de Minnesota el miércoles antes de quitarse la vida, informó la policía.
Las autoridades indicaron que otros seis niños estaban en la guardería en Hopkins, pero ninguno resultó herido, y todos ya se han reunido con sus padres.
Un padre llamó a la policía después de presenciar el ataque al llegar para dejar a un niño en la vivienda, indicó el jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson. Se negó a decir cómo fueron asesinadas las víctimas o qué arma se utilizó.
Al parecer los dos adultos que murieron eran propietarios de la guardería, añadió.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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