Hombre de Florida enfrenta ejecución por matar a una joven madre que llamó al 911 atada en su auto

Michael Lee King, de 54 años, recibirá una inyección de tres fármacos a partir de las 6 de la tarde en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, agresión sexual y secuestro por la muerte en enero de 2008 de Denise Amber Lee, de 21 años.

Los registros judiciales muestran que la mujer estaba afuera de su casa en North Port con sus dos hijos —un niño pequeño y un bebé— cuando King pasó en auto y la vio, y luego la secuestró, dejando a los niños solos en la vivienda.

King llevó a Lee a su casa, donde la ató y la violó, indicaron los investigadores. Más tarde ese mismo día, King condujo hasta la casa de su primo para pedir prestados una linterna, una pala y un bidón de gasolina, según los fiscales. Mientras Lee estaba atada en el auto de King, logró tomar el teléfono celular de King y llamar al 911. En una grabación se la escucha suplicar por su vida para poder volver a ver a su esposo y a sus hijos.

King finalmente condujo a Lee a una zona remota de North Port, donde le disparó en el rostro y la enterró, informaron las autoridades. Un agente de la patrulla estatal detuvo a King poco después porque su Chevrolet Camaro verde de 1994 coincidía con la descripción de otra llamada al 911. Una mujer había escuchado gritos provenientes del vehículo mientras estaba detenida en un semáforo y llamó a la policía para reportar el posible secuestro de un menor.

Posteriormente, los investigadores recuperaron cabello y pertenencias de Lee en la casa y el vehículo de King, señalaron las autoridades.

Varios meses después del asesinato, la Legislatura de Florida aprobó por unanimidad la Ley Denise Amber Lee, que ofrece mejor capacitación para los operadores del 911. La Fundación Denise Amber Lee, creada por el esposo de la mujer, Nathan Lee, continúa promoviendo la capacitación y aumentando la concientización pública en todo el país.

La fundación indicó que, además de la llamada al 911 de la víctima, se realizaron al menos otras cuatro llamadas al 911 el día de su secuestro, incluida una de su esposo y otras de personas que vieron cómo se desarrollaban partes del crimen, pero que fallas de comunicación y otros problemas impidieron que se enviara ayuda.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones presentadas por King, cuyos abogados sostuvieron que funcionarios correccionales habían gestionado mal los protocolos de pena de muerte del estado y que se le negó a King el debido proceso al no tener acceso a ciertos registros.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes, sin comentarios, las últimas apelaciones de King.

La ejecución de King es la cuarta programada en Florida para 2026, después de un récord de 19 ejecuciones el año pasado en el estado. El republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en 2025 que cualquier gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista, mientras que Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar, con cinco cada uno.

Este año están programadas dos ejecuciones más en Florida. James Aren Duckett, de 68 años, un expolicía condenado por la violación y asesinato de una niña de 11 años, tiene previsto morir el 31 de marzo. Chadwick Scott Willacy, de 58 años, está programado para ser ejecutado el 21 de abril por el asesinato de una vecina que lo encontró robando en su casa cuando ella regresó inesperadamente del trabajo durante su descanso para almorzar.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante la inyección de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correccionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP