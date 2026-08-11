americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombre acusado de amenaza de bomba contra consulado estadounidense en Canadá

HALIFAX, Canadá (AP) — La policía canadiense acusó a un hombre el martes de haber hecho una amenaza de bomba contra el consulado estadounidense en Halifax, el más reciente incidente de seguridad que involucra una sede diplomática estadounidense en Canadá, después de dos tiroteos en el consulado en Toronto.

Varias calles del centro fueron evacuadas después de que la Policía Regional de Halifax encontrara un vehículo vinculado al sospechoso, Ali Assakereh, estacionado cerca del consulado el lunes por la mañana. La policía indicó que el vehículo contenía un tanque de propano y recipientes al parecer con líquidos inflamables.

La policía informó que Assakereh, de 54 años, tenía previsto comparecer ante un tribunal provincial acusado de proferir amenazas y de causar alarma pública. Agregó que se enteró de la amenaza el domingo por la noche.

Más tarde, un experto en explosivos determinó que los objetos en el vehículo no representaban ninguna amenaza para la seguridad pública, y la evacuación se levantó el lunes por la tarde.

Un portavoz de la embajada estadounidense en Ottawa señaló el lunes que no habría comentarios sobre el caso mientras continuara la investigación policial.

El caso de Halifax se produce después de dos tiroteos este año en el consulado estadounidense en Toronto, la ciudad más grande de Canadá.

En marzo, dos personas dispararon múltiples tiros contra el consulado del centro de Toronto, lo que dañó el edificio pero no causó heridos. La Real Policía Montada de Canadá describió ese ataque como un incidente de seguridad nacional.

El consulado volvió a ser blanco el 27 de julio, cuando se disparó un tiro contra el edificio. La policía de Toronto arrestó posteriormente a un hombre de 19 años y a un adolescente de 15, y dijo que los investigadores estaban examinando vínculos con una red más amplia de armas por encargo. Nadie resultó herido.

Las autoridades no han dicho que exista alguna conexión entre la amenaza en Halifax y los tiroteos en Toronto.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

La mafia que sacó de Cuba a Yasiel Puig aparece vinculada a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

NYT vincula a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

NYT vincula a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, con investigaciones sobre tráfico de personas y tarjetas robadas

Cabecilla de la Mafia Cubana aseguró que entregó una lancha a El Cangrejo, nieto de Raúl Castro

Cabecilla de la "Mafia Cubana" aseguró que entregó una lancha a "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: Que encuentren con qué pagarnos

Rusia puede modernizar las termoeléctricas de Cuba, pero pone una condición: "Que encuentren con qué pagarnos"

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter