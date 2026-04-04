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Holmes y Myers limitan a Gigantes a 3 hits en paliza 9-0 propinada por Mets

SAN FRANCISCO (AP) — Clay Holmes y Tobias Myers se combinaron para permitir apenas tres hits, y los Mets de Nueva York vapulearon el sábado 9-0 a los Gigantes de San Francisco.

Tobias Myers, de los Mets de Nueva York, hace un lanzamiento en el duelo del sábado 4 de abril de 2026, ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Tobias Myers, de los Mets de Nueva York, hace un lanzamiento en el duelo del sábado 4 de abril de 2026, ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Holmes (2-0) igualó el número máximo de su carrera con siete entradas y sólo permitió que un corredor pasara de la primera base. El derecho concedió tres hits y ponchó a cuatro, con dos bases por bolas.

Myers retiró en orden a los últimos seis bateadores para la primera blanqueada de la campaña por parte de los Mets.

Mark Vientos conectó tres hits, y Tyrone Taylor pegó un jonrón de tres carreras como emergente e impulsó cuatro. Marcus Semien, Bo Bichette y Brett Baty aportaron dos hits cada uno.

Matt Chapman, Jung Hoo Lee y el dominicano Jerar Encarnacion conectaron sencillos por los Giants.

San Francisco cayó a una marca de 1-5 como local esta temporada.

Los Mets atacaron temprano al abridor Landen Roupp (1-1) con algo de ayuda de la defensa de San Francisco. Después de que el tiro del campocorto dominicano Willy Adames en el sencillo dentro del cuadro de Semien sacó de la almohadilla a Encarnación, el tercera base Chapman cometió un error en un tiro que permitió una carrera.

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