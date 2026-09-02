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Holanda saca su oro de Norteamérica, citando crisis

LA HAYA, Holanda (AP) — Holanda sacó sus reservas de oro fuera de Norteamérica, en una medida que describió como “preparación ante crisis” en un momento de agitación política mundial.

Lingotes de oro en una bóveda en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en West Point, Nueva York, el 22 de julio del 2014. (AP foto/Mike Groll)
Lingotes de oro en una bóveda en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en West Point, Nueva York, el 22 de julio del 2014. (AP foto/Mike Groll) AP

El banco central holandés indicó el miércoles que entre marzo y agosto se transfirieron a Londres unas 86 toneladas métricas (94,8 toneladas) de oro, del total combinado de alrededor de 313 toneladas métricas (345 toneladas) que se mantenían en Nueva York y Ottawa, Canadá. Antes del traslado, Nueva York albergaba el 31,3% del oro holandés y Ottawa tenía el 19,7%. Después del traslado, ambas ciudades ahora conservan el 18,5%, señaló el banco.

El banco posee 612,4 toneladas métricas (675 toneladas) de oro, que valían 72.200 millones de euros (unos 83.600 millones de dólares) a finales de 2025.

Con esta reubicación, “hemos mejorado la comerciabilidad de nuestras reservas de oro”, afirmó el gobernador del banco, Olaf Sleijpen, en un comunicado escrito. “Esperamos que nunca tengamos que utilizarlas, pero sí necesitamos reforzar nuestra resiliencia y preparación”.

El banco indicó que más de 27 toneladas métricas (30 toneladas) de oro fueron “transferidas físicamente” desde Estados Unidos y Canadá a la bóveda fuertemente custodiada del banco en una base militar cerca de la localidad central de Zeist, sin detallar exactamente cómo cruzaron el océano Atlántico los lingotes. Una cantidad similar de oro se trasladó de Zeist a Londres.

El resto de la reubicación se logró mediante la venta de alrededor de 59 toneladas métricas (65 toneladas) de oro en Nueva York y el uso de los ingresos para comprar oro en Londres.

El banco holandés, conocido por su sigla DNB, señaló que el oro depositado en el Banco de Inglaterra “debe cumplir las normas modernas del comercio internacional y se considera el oro más fácilmente negociable del mundo y, por lo tanto, será el que esté más rápidamente disponible para DNB en una situación de crisis. Las reservas de oro mantenidas en Nueva York y Ottawa no pueden utilizarse con la misma rapidez y de forma tan directa en una situación así”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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