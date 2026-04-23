Hit de Swanson en extrainnings da a Cubs triunfo 8-7 ante Filis que hilan 9 derrotas

Dansby Swanson de los Cachorros de Chicago, al centro, celebra con Carson Kelly, a la derecha, y Matt Shaw después de impulsar la carrera de la victoria en la décima entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el jueves 23 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Chicago ganaba 6-2 antes de que Filadelfia se acercara con tres carreras en la séptima. El bateador emergente panameño Edmundo Sosa conectó un sencillo del empate ante Jacob Webb en la octava, Seiya Suzuki puso de nuevo al frente a Chicago 7-6 cuando pegó un jonrón contra Brad Keller en la parte baja, y el bateador emergente cubano Adolis García volvió a empatar el marcador cuando la sacó ante Caleb Theilbar en la novena.