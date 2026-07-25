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Hit de Beavers en la 9na da a Orioles victoria 3-2 sobre Bravos

BALTIMORE (AP) — Dylan Beavers conectó un sencillo impulsor en la parte baja de la novena entrada para darles el sábado a los Orioles de Baltimore una victoria por 3-2 sobre los Bravos de Atlanta.

Dylan Beavers, de los Orioles de Baltimore, festeja con el dominicano Leody Taveras, tras pegar un sencillo productor en el noveno inning del juego del sábado 25 de julio de 2026 ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Dylan Beavers, de los Orioles de Baltimore, festeja con el dominicano Leody Taveras, tras pegar un sencillo productor en el noveno inning del juego del sábado 25 de julio de 2026 ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Jackson Holliday pegó una línea con un out ante el colombiano Didier Fuentes (4-1), y terminó apuntándose un doble cuando el jardinero izquierdo Mauricio Dubón no pudo completar una atrapada en zambullida.

Holliday avanzó a tercera con el elevado profundo de Colton Cowser para el segundo out, y luego Beavers encontró una recta de 100 mph que pasó junto al segunda base Ozzie Albies, para sentenciar el triunfo.

Los Orioles mejoraron a 9-16 en juegos decididos por una carrera, después de perder el primer duelo de esta serie 7-6 en 10 entradas. Baltimore quedó ahora a 2 1/2 juegos del último puesto de playoffs en la Liga Americana.

Los Bravos se mantuvieron 5 1/2 juegos por delante de Filadelfia, segundo lugar, en el Este de la Liga Nacional.

El cubano Yennier Cano (2-2) lanzó una novena entrada perfecta para acreditarse la victoria. Gunnar Henderson conectó un jonrón por los Orioles, y Albies se voló la barda por los Bravos.

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