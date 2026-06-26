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Hill hace atrapada increíble y Wheeler guía a Filis a ganar 2-1 a Mets, tras despido de su mánager

NUEVA YORK (AP) — Derek Hill le robó al dominicano Juan Soto un jonrón de dos carreras con una atrapada espectacular que ayudó a Zack Wheeler y a Filis a vencer el viernes por la noche 2-1 a los tambaleantes Mets.

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 26 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el viernes 26 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Trea Turner impulsó a Hill con un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada, y Filadelfia arruinó el debut de Andy Green como mánager interino de los Mets al propinarle a Nueva York su séptima derrota consecutiva.

Green reemplazó al venezolano Carlos Mendoza, quien fue despedido el viernes por la mañana después de que los Mets, de alto presupuesto, llegaran a la mitad de la temporada con marca de 34-47 y a 9.5 juegos del último puesto de comodín de la Nacional.

Mendoza, que tuvo foja de 206-199 en 2 y 1/2 temporadas, se convirtió en el tercer mánager de Grandes Ligas en perder su empleo desde que comenzó la temporada.

Bryce Harper también conectó un sencillo impulsor para Filadelfia, que ha ganado cuatro seguidos y seis de siete.

El hit de Turner con dos outs ante el relevista dominicano Huascar Brazobán (4-2) puso el marcador 2-1 en la séptima, seis entradas después de que Hill atrapó el batazo de Soto muy por encima de la cerca.

Wheeler (8-1) permitió cuatro hits en siete entradas ante su antiguo equipo, incluido el sencillo productor de Jared Young en la cuarta. Ponchó a cinco.

Jhoan Duran, de República Dominicana, consiguió su vigésimo salvamento con una novena entrada de un solo hit.

El zurdo de los Mets Zach Thornton permitió una carrera y cinco hits en seis alentadoras entradas en su segunda apertura en Grandes Ligas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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