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Hijo del asistente de Chiefs Eric Bieniemy acusado de disparar a su madre en Virginia

ST. JOSEPH, Missouri, EE.UU. (AP) — El hijo del entrenador asistente de los Chiefs, Eric Bieniemy, fue arrestado y acusado de dispararle a su madre, Mia Bieniemy, esposa del coordinador ofensivo de Kansas City, según informaron las autoridades en Virginia.

La oficina del Sheriff del condado de Loudoun informó el lunes que los agentes acudieron tarde el domingo a un tiroteo en Ashburn, Virginia, donde encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala. Fue trasladada a un hospital y el lunes se encontraba en condición estable.

Elijah Zion Bieniemy, el hijo de 27 años de la pareja, fue arrestado en relación con el tiroteo. Fue acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda, y permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del condado de Loudoun.

Eric Bieniemy estuvo con los Chiefs en su práctica en St. Joseph, Missouri, más temprano el domingo. No estuvo presente en el entrenamiento del lunes.

“El club está al tanto del incidente que involucra a la familia de Eric Bieniemy”, informó el equipo a The Associated Press en un comunicado. “Por respeto a su privacidad, no haremos comentarios en este momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

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Deportes NFL: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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