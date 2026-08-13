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Hijikata remonta para vencer a Monfils en 1ra ronda del Abierto de Cincinnati

CINCINNATI (AP) — El australiano Rinky Hijikata remontó para vencer el jueves a Gael Monfils por 2-6, 7-6, 6-3 el jueves, al ponerse en marcha la actividad en el Abierto de Cincinnati.

Fue la primera victoria en la ATP sobre canchas duras para Hijikata, de 25 años, quien jugó tenis universitario en Carolina del Norte. En la segunda ronda enfrentará al italiano Luciano Darderi.

Monfils cumplió su 14.ª y última participación en el Abierto de Cincinnati. El francés de 39 años ha anunciado que se retirará al final de 2026.

En 2011, Monfils alcanzó los cuartos de final en Cincinnati en 2011 y dio la sorpresa al derrotar al tercer clasificado Carlos Alcaraz en la segunda ronda en 2024. Recibió una ovación de pie del público tras el partido del jueves.

La estadounidense Katie Volynets perdió ante la británica Katie Boulter por 5-7, 6-0, 6-4, y Boulter avanzó para enfrentar a Linda Noskova.

Jack Draper cayó por 6-3, 7-5 ante Martín Landaluce en su primer enfrentamiento. Landaluce, quien cortó una racha de seis derrotas consecutivas, se medirá con Matteo Arnaldi en la segunda ronda.

Draper, quien alcanzó el mejor puesto del ranking en su carrera —4to— en junio de 2025, disputaba apenas su tercer torneo desde mayo debido a una lesión en un brazo.

Cameron Norrie remontó para vencer a Dino Prizmic por 3-6, 6-1, 6-4, y se ganó una cita con el primer preclasificado y tercero del ranking, Alexander Zverev, en la segunda ronda.

La estadounidense Taylor Townsend derrotó a la colombiana Camila Osorio por 3-6, 6-3, 6-3, y avanzó para enfrentar a la segunda preclasificada, Elena Rybakina.

El Abierto de Cincinnati se quedó esta semana sin los jugadores número uno del mundo, después de que Jannik Sinner y Alcaraz se retiraron por lesión.

Aryna Sabalenka, número 1 del ranking, es la primera preclasificada en Cincinnati, mientras que Iga Swiatek, recién coronada en Toronto el jueves, figura como séptima preclasificada.

Venus y Serena Williams harán su primera aparición juntas en dobles desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. El cuadro de dobles se sortea el viernes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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