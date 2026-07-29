americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Herrera conecta doblete y Cardenales remontan para vencer 3-2 a Cachorros en 10 innings

SAN LUIS (AP) — Iván Herrera conectó un doble de dos carreras cuando había un out en la 10.ª entrada para darles el miércoles a los Cardenales de San Luis una victoria con remontada por 3-2 sobre los Cachorros de Chicago.

El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, corre al conectar un doblete frente a los Cachorros de Chicago, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Kane)
El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, corre al conectar un doblete frente a los Cachorros de Chicago, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Kane) AP

El panameño Herrera pegó el doble entre el jardín izquierdo y el central ante Trent Thornton (3-4) para poner fin a un duelo con un batazo por segunda vez en su carrera.

Lars Nootbaar había conectado un sencillo como bateador emergente, JJ Wetherholt recibió base por bolas y Jordan Walker impulsó una carrera con un rodado a tercera, antes de que llegara Herrera, quien se fue de 5-3.

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras, su 24.º de la temporada, ante el mexicano Luis Gastelum (2-1) en la parte alta de la 10.ª para poner a Chicago arriba por 2-1.

Justin Bruihl, Ryne Stanek, el dominicano George Soriano y Riley O’Brien lanzaron cada uno una entrada sin permitir hits por San Luis como relevos de Dustin May, quien permitió un hit y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos a lo largo de cinco entradas, en lo que podría ser su última apertura antes del 3 de agosto, cuando vence el plazo para los canjes.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter