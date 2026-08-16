americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hernández y Sanoja conectan jonrones en triunfo de Marlins 7-1 sobre Rojos

CINCINNATI (AP) — El dominicano Heriberto Hernández y el venezolano Javier Sanoja conectaron jonrones en los últimos innings para impulsar la tarde del domingo a los Marlins de Miami sobre los Rojos de Cincinnati.

El jardinero de los Marlins de Miami, Heriberto Hernández (derecha), recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 16 de agosto de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Tanner Pearson)
El jardinero de los Marlins de Miami, Heriberto Hernández (derecha), recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 16 de agosto de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Tanner Pearson) AP

Hernández conectó el 18º jonrón de la temporada, el mayor de su equipo, para poner el marcador 1-0 con dos outs en el octavo inning. El dominicano Agustín Ramírez llegó a base por un error de tiro de su compatriotq Elly De La Cruz, Xavier Edwards pegó un sencillo y Sanoja recibió una base por bolas para llenar las bases.

Griffin Conine recibió la cuarta bola, decisión que el receptor de los Rojos, Jose Trevino, impugnó, pero la marcación fue confirmada y Ramírez anotó desde tercera.

Ramírez añadió un doble en el noveno, al que siguió el jonrón de tres carreras de Sanoja para poner el marcador 7-1.

El relevista Josh Ekness (1-1) lanzó un séptimo inning de 1-2-3. El dominicano Eury Pérez trabajó las primeras seis entradas y permitió dos hits. Dio cinco bases por bolas y ponchó a cinco.

Como bateador emergente, Tyler Stephenson conectó su 12º jonrón del año por Cincinnati.

El relevista de los Rojos Tejay Antone (2-2) permitió dos hits y dos carreras, una limpia. El abridor Nick Lodolo lanzó las primeras cinco entradas, permitió tres hits, ponchó a dos y dio dos bases por bolas.

Deja tu comentario

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter