Hermano del atacante de sinagoga en Michigan era comandante de Hezbollah, dice Israel

Ibrahim Ghazali murió en Líbano junto con otros tres familiares del atacante el 5 de marzo —una semana antes de que Ayman Mohamad Ghazali estrelló su auto contra una importante sinagoga a las afueras de Detroit y se quitó la vida después de que el personal de seguridad le disparó.

La oficina del FBI en Detroit, que investiga el ataque, declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones del ejército de Israel acerca de Ibrahim Ghazali.

Jordan Hall, portavoz del FBI, escribió en un correo electrónico el domingo: “Por respeto a la investigación en curso, seguiremos absteniéndonos de comentar sobre el fondo del asunto”.

The Associated Press no pudo verificar de momento la afirmación de que Ibrahim Ghazali fuera un miliciano.

El ejército israelí sostiene que Ibrahim Ghazali era un comandante de Hezbollah que gestionaba armas para una unidad que disparó cohetes contra Israel.

Un funcionario libanés, que pidió el anonimato porque no podía hablar públicamente sobre detalles del ataque aéreo, confirmó la muerte de Ibrahim Ghazali y dijo a AP que los hijos de Ghazali, Ali y Fátima, y su hermano, Kassim, también murieron en el ataque que impactó su vivienda poco después del atardecer.

Las autoridades han dicho que Ayman Ghazali, de 41 años, perpetró el ataque contra la sinagoga después de enterarse de que cuatro miembros de su familia murieron en el ataque israelí.

Israel ha intensificado los ataques contra Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano, a medida que la guerra con Irán ha extendido la violencia por todo Oriente Medio.

Ayman Ghazali esperó en su auto el jueves, afuera de Temple Israel, cerca de Detroit, durante unas dos horas con un rifle, fuegos artificiales de grado comercial y bidones de líquido que se cree que era gasolina, antes de estrellarse contra el edificio, donde había decenas de niños, según las autoridades.

Comenzó a disparar su arma a través del parabrisas e intercambió disparos con un guardia de seguridad armado. Ghazali se disparó mortalmente después de quedar atascado en su vehículo y de que el motor se incendiara, dijo Jennifer Runyan, la agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit. Ningún empleado ni niño dentro de la sinagoga resultó herido, probablemente debido al refuerzo de la seguridad en los últimos meses.

El FBI, que encabeza la investigación, describió el ataque contra una de las sinagogas reformistas más grandes del país como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía, pero señaló que aún no tenían pruebas suficientes para calificarlo como un acto de terrorismo.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de familiar inmediato como cónyuge de un ciudadano estadounidense y obtuvo la ciudadanía en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Vivía en una casa de ladrillo de una sola planta en el suburbio de Detroit, Dearborn Heights, a unos 61 kilómetros (38 millas) al sur de la sinagoga.

El ataque contra la sinagoga de Michigan ocurrió el mismo día en que un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército, que pasó años en prisión por intentar ayudar al Estado Islámico, abrió fuego en un aula de la Universidad Old Dominion, en Virginia, dejando una persona muerta y dos heridas.

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Mroue informó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP