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Henderson y Yelich guían a Cerveceros para completar barrida ante Cachorros

MILWAUKEE (AP) — Christian Yelich conectó un jonrón de tres carreras, Logan Henderson lanzó cinco entradas, en las que toleró dos hits, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida en la serie al imponerse el miércoles 8-6 a los Cachorros de Chicago.

El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras en el juego ante los Cachorros de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf)
El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras en el juego ante los Cachorros de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras también conectaron jonrones por Milwaukee (91-56), líder de las Grandes Ligas, que amplió también su ventaja sobre los propios Cachorros en la División Central de la Liga Nacional.

Los Cachorros (81-66) anotaron cinco carreras en la novena, comenzando con cuatro bases por bolas otorgadas por Brandon Sproat. El dominicano Abner Uribe entró al relevo y permitió un sencillo impulsor, un rodado productor y un doble de dos carreras de Michael Conforto para poner el encuentro 8-6.

Henderson (10-3) retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Pete Crow-Armstrong conectara un sencillo para abrir la cuarta. Crow-Armstrong avanzó con un pasbol, llegó a tercera con un elevado de out y anotó la carrera sucia con un rodado para reducir el déficit a 7-1.

Henderson permitió una carrera sucia con dos hits, ponchó a seis y dio una base por bolas antes de salir tras el sencillo de Carson Kelly abriendo la sexta.

Kevin Gausman (9-12) permitió siete carreras, seis limpias, con ocho hits en cuatro entradas, incluidos tres jonrones.

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