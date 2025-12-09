americateve

Helmut Marko, asesor de Red Bull y mentor de Verstappen, se retira de la F1 a los 82 años

SALZBURGO, Austria (AP) — Helmut Mark, el influyente asesor de automovilismo de Red Bull, se retiró de su cargo a la edad de 82 años, poniendo fin a una etapa de 20 años en la que ayudó a Sebastian Vettel y Max Verstappen a convertirse en campeones de Fórmula 1 en cuatro ocasiones.

Helmut Marko (derecha) conversa con el piloto de Red Bull Max Verstappen durante la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar, el viernes 28 de noviembre en Lusail, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La salida de Marko deja a Red Bull sin los dos principales líderes desde su entrada en la F1 en 2005. El veterano director del equipo, Christian Horner, fue destituido en julio y reemplazado por Laurent Mekies.

Marko se retira después de que Verstappen no logró conquistar su quinto campeonato tras el término de la temporada con el Gran Premio de Abu Dabi la semana pasada.

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para que personalmente cierre este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo Marko en un comunicado.

Piloto de F1 a principios de la década de 1970 antes de quedar ciego de un ojo cuando una roca perforó la visera de su casco, Marko fue una figura influyente en la gestión del equipo y cercano a su compatriota austriaco, Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull que falleció en 2022.

El estilo directo de Marko y sus críticas a los pilotos a veces generaron controversia. En 2023, se disculpó con Sergio Pérez, entonces piloto de Red Bull, por comentarios que sugerían que su origen mexicano era la causa de resultados inconsistentes en la pista.

En nombre del grupo corporativo más amplio de Red Bull, Marko supervisó su programa de desarrollo de pilotos durante dos décadas. Fue mentor de pilotos como Verstappen y Vettel a lo largo de series juveniles hasta sus debuts en la F1 con el segundo equipo de Red Bull, conocido a lo largo de los años como Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda, ex pilotos juveniles de Red Bull, quedaron muy por detrás de Verstappen este año. Isack Hadjar, otro graduado de la academia, ha sido promovido al papel de número dos para el próximo año.

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

