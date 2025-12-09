Helmut Marko, asesor de Red Bull y mentor de Verstappen, se retira de la F1 a los 82 años

Compartir en:









Helmut Marko (derecha) conversa con el piloto de Red Bull Max Verstappen durante la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar, el viernes 28 de noviembre en Lusail, el viernes 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La salida de Marko deja a Red Bull sin los dos principales líderes desde su entrada en la F1 en 2005. El veterano director del equipo, Christian Horner, fue destituido en julio y reemplazado por Laurent Mekies.

Marko se retira después de que Verstappen no logró conquistar su quinto campeonato tras el término de la temporada con el Gran Premio de Abu Dabi la semana pasada.

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para que personalmente cierre este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, dijo Marko en un comunicado.

Piloto de F1 a principios de la década de 1970 antes de quedar ciego de un ojo cuando una roca perforó la visera de su casco, Marko fue una figura influyente en la gestión del equipo y cercano a su compatriota austriaco, Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull que falleció en 2022.

El estilo directo de Marko y sus críticas a los pilotos a veces generaron controversia. En 2023, se disculpó con Sergio Pérez, entonces piloto de Red Bull, por comentarios que sugerían que su origen mexicano era la causa de resultados inconsistentes en la pista.

En nombre del grupo corporativo más amplio de Red Bull, Marko supervisó su programa de desarrollo de pilotos durante dos décadas. Fue mentor de pilotos como Verstappen y Vettel a lo largo de series juveniles hasta sus debuts en la F1 con el segundo equipo de Red Bull, conocido a lo largo de los años como Toro Rosso, AlphaTauri y Racing Bulls.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda, ex pilotos juveniles de Red Bull, quedaron muy por detrás de Verstappen este año. Isack Hadjar, otro graduado de la academia, ha sido promovido al papel de número dos para el próximo año.