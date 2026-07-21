Hedges y Halpin impulsan carreras con elevados de sacrificio; Guardianes vencen 5-2 a Mellizos

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El venezolano Brayan Rocchio (4) festeja con Steven Kwan, su compañero en los Guardianes de Cleveland, tras derrotar a los Mellizos de Minnesota el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El abridor de Cleveland, Parker Messick, permitió dos carreras —una limpia— con cuatro hits en 5 2/3 entradas, y los Guardianes enhebraron su tercera victoria.

Messick ponchó a seis y no dio bases por bolas antes de salir cuando había un corredor en segunda. Colin Holderman (5-2) consiguió el último out del inning para acreditarse la victoria.

Hunter Gaddis lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras antes de que Cade Smith cerrara el duelo en la novena para su 29no salvamento —la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Ryan Jeffers conectó su noveno jonrón, un batazo con dos outs ante Messick en la primera entrada para poner el 1-0.

Hedges recibió base por bolas para abrir la tercera ante el cubano Kendry Rojas y anotó con un doble de Steven Kwan para empatar. Mike Paredes (0-3) relevó a Rojas y permitió un sencillo impulsor de Brayan Rocchio para que Cleveland se pusiera arriba 2-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP