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ARCHIVO — La entrenadora en jefe de Estados Unidos, Emma Hayes, reacciona desde la línea lateral durante la segunda mitad de un partido amistoso internacional de fútbol contra Japón el sábado 11 de abril de 2026, en San José, California. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo) AP

Sánchez, una atacante de ascendencia mexicana, figura entre las jugadoras que se suman a Trinity Rodman, Mallory Swanson y Sophia Wilson, el trío conocido como “Triple Espresso” del equipo de Estados Unidos que se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La seleccionadora Emma Hayes dio a conocer el miércoles la lista de 23 jugadoras para el Campeonato Femenino de la CONCACAF, que determinará a los cuatro equipos de la confederación que obtendrán plazas directas para el Mundial femenino en Brasil el próximo verano.

Estados Unidos jugará contra El Salvador en los cuartos de final del torneo el 27 de noviembre en Mansfield, Texas, cerca de Dallas. Las cuatro ganadoras de los cuartos de final se clasificarán al Mundial.

“Ha sido un gran año de crecimiento y aprendizaje para nuestro equipo, y durante mucho tiempo el enfoque ha estado en clasificarnos para el Mundial, así que ahora ese momento ha llegado", dijo Hayes en un comunicado. “Quiero ver una consistencia implacable de nuestras jugadoras, individualmente y como equipo, y quiero que seamos de élite en ambas áreas. Si podemos lograrlo, confío en que esas actuaciones nos llevarán a cumplir con nuestros estándares y objetivos”.

Una ausencia notable en la lista es la defensora Naomi Girma. La jugadora del Chelsea inglés ha estado inactiva esta temporada por una lesión en la pantorrilla. Su último partido con la selección fue en abril.

Hayes también incluyó a Evelyn Shores, quien no ha disputado ningún partido con Estados Unidos. La defensora de Angel City estuvo en el equipo de Estados Unidos que enfrentó a la vigente campeona mundial España en un par de amistosos en octubre, pero no jugó.

Lista: Arqueras: Claudia Dickey (Seattle Reign), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United). Defensoras: Tierna Davidson (Gotham FC), Kate Del Fava (Utah Royals), Emily Fox (Arsenal), Avery Patterson (Houston Dash ), Tara Rudd (Washington Spirit), Evelyn Shores (Angel City), Gisele Thompson (Angel City), Kennedy Wesley (San Diego Wave). Mediocampistas: Croix Bethune (Kansas City Current), Sam Coffey (Manchester City), Lindsey Heaps (Denver Summit), Claire Hutton (Bay FC), Rose Lavelle (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyonnes). Delanteras: Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Ashley Sánchez (North Carolina Courage), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea), Sophia Wilson (Portland Thorns). ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP